Long An: 2 nhà thầu cạnh tranh gói sửa chữa trụ sở, trường học

Dự án với mục tiêu chỉnh trang, kiên cố hoá trường lớp luôn mới, đạt trường chuẩn Quốc gia; Tăng thêm cơ sở vật chất cho các trường; Tạo vẻ mỹ quan cho khuôn viên trường. Bên cạnh đó, tạo sự an toàn và phục vụ cho công tác giảng dạy và sinh hoạt của học sinh, giáo viên trường. Đồng thời, tạo vẻ mỹ quan cho khuôn viên Trụ sở, Trường học nói riêng, huyện Đức Hòa nói chung.

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Sửa chữa trụ sở làm việc, trường học (GĐ3) với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng do UBND huyện Đức Hòa phê duyệt tại Quyết định 21184/QĐ-UBND ngày 10/12/2024.

Ngày 10/04/2025, tại Quyết định 5922/QĐ-UBND UBND huyện Đức Hòa đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án.

Gói thầu thi công xây dựng gói 1 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại HIT mời thầu sử dụng ngân sách huyện; phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”, hợp đồng trọn gói, thực hiện trong 120 ngày.

Ngày 14/04/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa đã phê duyệt E-HSMT của gói thầu thi công xây dựng gói 1 theo Quyết định E2500143997_2504141002.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 23/04/2025.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 23/04/2025, gói thầu trên có giá hơn 7,1 tỷ đồng đã thu hút 2 nhà thầu gồm Liên danh Gia Long (Công ty TNHH Gia Long Long An – đại diện liên danh) dự thầu với giá hơn 6,99 tỷ đồng; Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa với giá dự thầu hơn 7 tỷ đồng.

Cả 2 nhà thầu công ty TNHH Gia Long Long An, Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa trước đó đều trúng thầu tại huyện Đức Hòa.

Trong đó, chỉ riêng tháng 4/2025, Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa đã trúng liền 5 gói xây lắp tại Đức Hòa (bao gồm cả độc lập và liên danh). Chỉ trong ngày 8/04/2025, Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa đã được UBND xã Đức Hòa Đông phê duyệt trúng 2 gói thầu thi công xây dựng.

Công ty TNHH Gia Long Long An, Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa đang chờ xét thầu tại dự án Hệ thống cống thoát nước (đoạn từ đường ĐT.823D đến đường Bê tông ấp 1) của UBND xã Đức Hòa Đông.

Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 28/04/2025, gói thầu thi công xây dựng có giá hơn 2,164 tỷ đồng do Công ty CP Xây dựng và Đào tạo Việt mời thầu với 3 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Gia Long Long An với giá dự thầu 2,161 tỷ đồng; Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa dự thầu với giá hơn 2,142 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Thương mại Tài An với giá dự thầu hơn 2,159 tỷ đồng…