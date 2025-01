Hồ sơ Công ty Trung Đô bị xử phạt 80 triệu vi phạm PCCC

Mới đây, thông tin trên Báo Xây dựng cho biết, UBND tỉnh Nghệ An có ban hành quyết định xử phạt 80 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Trung Đô (Công ty Trung Đô) do đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể, Công ty Trung Đô đã đưa khu sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô, tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài việc bị phạt tiền 80 triệu đồng, doanh nghiệp này còn buộc thực hiện việc nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu Công ty Trung Đô không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Khu dự án liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô. (Ảnh: Báo Xây dựng).

Công ty Kiến Trúc Vinh được thành lập năm 1958. Đến năm 2008, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Trung Đô, có trụ sở chính số 205 đường Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Nguyễn Duy Hiền. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Trung Đô có 6 đơn vị trực thuộc bao gồm: Nhà máy Granite Trung Đô (tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang (Nam Đàn, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Hoàng Đô Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô 1 (phường Trung Đô, TP Vinh), Chi nhánh nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh), Chi nhánh CTCP Trung Đô - Trung tâm tư vấn Xây dựng Trung Đô ( phường Trung Đô, TP Vinh) và nhà máy Đá phiến Trung Đô (xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc).

Trong đó, Nhà máy Trung Đô Slab Stone được thành lập ngày 14/4/2021, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ đá nhân tạo tấm lớn và các VLXD khác.

Công ty Trung Đô đang thực hiện dự án liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn và xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Dự án được phê duyệt chủ tài khoản tại quyết định số 656/QĐ0UBND ngày 13/2/2018 và phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh) của dự án là 2.400 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tự động của đầu tư sử dụng 22%.

Theo VietnamFinance, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng và lắp dựng hoàn thiện tổ hợp 2 dây chuyền sản xuất vật liệu Granit tấm lớn cao cấp (5 triệu m2/năm) và 1 dây chuyền sản xuất gạch tuynel đất đồi (55 triệu viên/năm), dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trước trong tháng 1/2023.

Giai đoạn 2 là đầu tư xây dựng và hoàn thiện tổ hợp dây chuyền sản xuất ngói gốm sứ cao cấp (2,5 triệu viên/năm); 1 dây chuyền sản xuất vật liệu Granit tấm lớn cao cấp (2,5 triệu m2/năm) và 1 dây chuyền sản xuất gạch tuynel đất đồi 2 (55 triệu viên/năm).

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển dự án, Công ty Trung Đô đã đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.