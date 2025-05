Hàng chục dự án còn nợ hơn 2.000 tỷ đồng ở Quảng Nam

Ngày 7/5, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với đại diện các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thu hồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp về ngân sách Nhà nước.

Theo báo cáo của Chi Cục thuế khu vực XII, tính đến ngày 5/5, toàn tỉnh còn 35 dự án khu dân cư (KDC), khu đô thị (KĐT) nợ hơn 2.080 tỷ đồng, trong đó có 2.011,8 tỷ đồng là tiền sử dụng đất, 68,8 tỷ đồng tiền thuê đất một lần và hơn 224 tỷ đồng tiền chậm nộp. Tỷ lệ thu tiền sử dụng đất của tổ chức mới đạt 1,8% so với dự toán năm, gây áp lực lớn cho nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh Quảng Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Được biết, nhiều dự án nợ kéo dài từ năm 2021 đến nay, như dự án KĐT phức hợp Hà My nợ gần 80 tỷ đồng, tiền chậm nộp phát sinh thêm gần 25 tỷ đồng, KDC đô thị Điện Minh (Công ty Cổ phần xây dựng công trình Minh Sơn) nợ hơn 240 tỷ đồng, KĐT Phú Thịnh (Công ty TNHH MTV Dịch vụ và tổng hợp Phước Nguyên) nợ gần 280 tỷ đồng, KĐT Ánh Dương, KDC mới Bình An 2, dự án KĐT An Phú;… cũng nằm trong danh sách các dự án nợ số tiền lớn, đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đáng chú ý, trong số tiền nợ nêu trên, có hơn 500 tỷ đồng là tiền doanh nghiệp đã ứng trước để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; tuy nhiên đến nay các cơ quan tài chính, UBND cấp huyện chưa quyết toán để doanh nghiệp thực hiện ghi thu - ghi chi vào ngân sách Nhà nước.

Dự án KĐT phức hợp Hà My.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Việc thu hồi các khoản nợ về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Đây không chỉ là nghĩa vụ với ngân sách mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm với phần đất được giao.

“Tỉnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân kỳ tiến độ thực hiện dự án, cấp sổ đỏ từng block theo phân kỳ để doanh nghiệp giải quyết khó khăn. Do đó, các doanh nghiệp phải tập trung hoàn thành các vướng mắc, hoàn thành toàn bộ dự án, giao đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì mới được cấp sổ đỏ theo quy định”. Ông Trần Nam Hưng, nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng giao các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp sớm hoàn thành dự án. Đối với các doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn lần thứ 3 phải nộp tiền thuế sử dụng đất trước ngày 30/6, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thuế, thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật.