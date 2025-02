“Đội mưa lạnh” chờ mua vàng trước ngày vía Thần Tài

Sáng ngày 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), rất đông người dân có mặt từ 7 giờ sáng trước các cửa hàng vàng PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Doji… xếp hàng chờ mua vàng. Ảnh: Thiên Anh Dù trời mưa phùn, nhiều người vẫn kiên nhẫn che ô đợi đến lượt để mua vàng. Đầu giờ sáng 6/2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng chậm hơn thế giới nhưng vẫn ở vùng đỉnh lịch sử. Cụ thể, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 88,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 91,2 triệu đồng/lượng (bán ra) tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Ảnh: Thiên Anh Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp giao dịch ở mức 88,1 - 90,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Ảnh: Thiên Anh Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Hữu Thuyết - Chuyên viên kinh doanh phòng vàng trao đổi Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, những ngày đầu năm Ất Tỵ, lượng khách giao dịch tại các cơ sở kinh doanh khá đông, tăng khoảng 10 - 20% so với trước Tết. Ảnh: Thiên Anh Giá vàng đầu năm cũng tăng vọt trên 2 triệu lượng/lượng so với trước Tết theo đà tăng thế giới. Giá vàng thế giới những ngày qua cũng tăng liên tiếp, khoảng 50 USD/ounce. Ảnh: Thiên Anh Để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong ngày vía Thần Tài, Bảo Tín Minh Châu có sự chuẩn bị kỹ càng, từ bố trí khu vực để xe, bảo vệ, nhân viên đón khách...Cửa hàng cũng bổ sung nhiều phương thức thanh toán cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: Thiên Anh Ngoài các sản phẩm truyền thống như nhẫn tròn trơn, vàng rồng Thăng Long, quà mạ vàng, năm nay Bảo Tín Minh Châu còn bổ sung nhiều sản phẩm mới phù hợp với năm Ất Tỵ như tượng rắn Kim Tỵ, nhẫn kim tiền, nhẫn vàng tài lộc, gà đẻ trứng vàng... Ảnh: Thiên Anh Cũng theo anh Hữu Thuyết, mhững năm gần đây, khách hàng có xu hướng mua vàng trước ngày Thần Tài, bắt đầu từ khoảng 6 Tết. Ảnh: Thiên Anh Trước đó, rất nhiều người xếp hàng mua vàng ngày 5/2. Ảnh: Thiên Anh Sáng 6/2, nhiều người dân cũng tập trung tại Lễ hội Vàng do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tổ chức hằng năm mừng ngày Thần Tài. Ảnh: Thiên Anh Doji tung ra thị trường đồng vàng, tượng vàng và trang sức vàng 24k Kim Tỵ, được chế tác dựa trên hình tượng linh vật Rắn Vàng năm 2025. Ảnh: Thiên Anh Rất nhiều tượng rắn mạ vàng phục vụ khách trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Thiên Anh

Sáng ngày 6/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), rất đông người dân có mặt từ 7 giờ sáng trước các cửa hàng vàng PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Doji… xếp hàng chờ mua vàng. Ảnh: Thiên Anh Dù trời mưa phùn, nhiều người vẫn kiên nhẫn che ô đợi đến lượt để mua vàng. Đầu giờ sáng 6/2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng chậm hơn thế giới nhưng vẫn ở vùng đỉnh lịch sử. Cụ thể, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 88,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 91,2 triệu đồng/lượng (bán ra) tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Ảnh: Thiên Anh Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp giao dịch ở mức 88,1 - 90,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Ảnh: Thiên Anh Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Hữu Thuyết - Chuyên viên kinh doanh phòng vàng trao đổi Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, những ngày đầu năm Ất Tỵ, lượng khách giao dịch tại các cơ sở kinh doanh khá đông, tăng khoảng 10 - 20% so với trước Tết. Ảnh: Thiên Anh Giá vàng đầu năm cũng tăng vọt trên 2 triệu lượng/lượng so với trước Tết theo đà tăng thế giới. Giá vàng thế giới những ngày qua cũng tăng liên tiếp, khoảng 50 USD/ounce. Ảnh: Thiên Anh Để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong ngày vía Thần Tài, Bảo Tín Minh Châu có sự chuẩn bị kỹ càng, từ bố trí khu vực để xe, bảo vệ, nhân viên đón khách...Cửa hàng cũng bổ sung nhiều phương thức thanh toán cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: Thiên Anh Ngoài các sản phẩm truyền thống như nhẫn tròn trơn, vàng rồng Thăng Long, quà mạ vàng, năm nay Bảo Tín Minh Châu còn bổ sung nhiều sản phẩm mới phù hợp với năm Ất Tỵ như tượng rắn Kim Tỵ, nhẫn kim tiền, nhẫn vàng tài lộc, gà đẻ trứng vàng... Ảnh: Thiên Anh Cũng theo anh Hữu Thuyết, mhững năm gần đây, khách hàng có xu hướng mua vàng trước ngày Thần Tài, bắt đầu từ khoảng 6 Tết. Ảnh: Thiên Anh Trước đó, rất nhiều người xếp hàng mua vàng ngày 5/2. Ảnh: Thiên Anh Sáng 6/2, nhiều người dân cũng tập trung tại Lễ hội Vàng do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tổ chức hằng năm mừng ngày Thần Tài. Ảnh: Thiên Anh Doji tung ra thị trường đồng vàng, tượng vàng và trang sức vàng 24k Kim Tỵ, được chế tác dựa trên hình tượng linh vật Rắn Vàng năm 2025. Ảnh: Thiên Anh Rất nhiều tượng rắn mạ vàng phục vụ khách trong ngày vía Thần Tài. Ảnh: Thiên Anh