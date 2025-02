An Giang: Gói thi công xây dựng nhà máy nước Hội An về tay Cty Wassen

Vượt qua 3 đối thủ

Theo đó, ngày 4/2/2024, ông Lương Văn Bạ - Giám đốc Công ty CP điện nước An Giang đã ký Quyết định số 203/QĐ-CTCPĐN.BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy nước, thuộc dự án: Hệ thống cấp nước Hội An công suất 5.000 m3/ngày.

Một phần Quyết định số 203/QĐ-CTCPĐN.BQLDA. Nguồn MSC.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH đầu tư XD - cấp thoát nước và môi trường Waseen (Công ty Waseen); với giá trúng thầu 28,825 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Dự án Hệ thống cấp nước Hội An công suất 5.000 m3/ngày được Công ty CP điện nước An Giang phê duyệt tại Quyết định số 1934/QÐ- CTCPĐN.BQLDA ngày 08/10/2021, sau đó Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã có Quyết định số 374/QĐ-CTCPĐN.BQLDA ngày 08/10/2021 điều chỉnh dự án lần 1 với 5 nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh quy mô xây dựng; diện tích sử dụng đất; giải pháp xây dựng; tổng mức đầu tư của dự án và thời gian thực hiện dự án. Đến ngày 22/3/2024, đơn vị này có Quyết định số 375/QĐ-CTCPĐN.BQLDA phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Hội An công suất 5.000 m3 ⁄ngày;

Sau nhiều lần điều chỉnh, ngày 17/10/2024, Công ty ban hành Quyết định số 2032/QĐ-CTĐN.BQLDA phê duyệt điều chỉnh (lần 5) KHLCNT dự án đầu tư xây dựng Hệ thông cấp nước Hội An công suất 5.000m3 /ngày. Đồng thời, phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu xây lắp số 19 tại Quyết định số 2117/QĐ- CTCPĐN.BQLDA ngày 23/10/2024.

Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 12/11/2024, theo Biên bản mở thầu đã công bố, có 4 nhà thầu tham dự đấu gói thầu trên. Ngoài Công ty Waseen, còn có 3 nhà thầu khác tham dự nhưng trượt thầu.

Cụ thể, nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT: Thuyết minh giải pháp kỹ thuật không đầy đủ các hạng mục của gói thầu; Không thuyết minh giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục như sau: Tuyến ống nước thô, đường ống kỹ thuật (phần xây dựng + phần công nghệ), san nền, đường vào nhà máy, đường nội bộ; hệ thống điện, hệ thống thoát nước; không nêu thuyết minh giải pháp kỹ thuật phần công nghệ của tất cả các hạng mục công trình. Do đó, không đáp ứng yêu cầu Mục 1.3. Giải pháp kỹ thuật thi công hạng mục. Đồng thời, không đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.4. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài ra, nhà thầu không thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng phần công nghệ cho tất cả các hạng mục công trình. Do đó, không đáp ứng yêu cầu tại Mục 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thị công xây dựng hạng mục.

Trụ sở Công ty CP điện nước An Giang.

Nhà thầu thứ 2, Công ty CP xây dựng toàn Thắng Lợi trượt thầu do E-HSDT xếp hạng 2; với giá dự thầu sau hiệu chỉnh 30,725 tỷ đồng và Liên danh nhà máy nước Hội An (Công ty TNHH Đại Phú Thịnh – Công ty CP Bạch Đằng 4) trượt thầu do E-HSDT xếp hạng 3; với giá dự thầu sau hiệu chỉnh 33,265 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH đầu tư XD - cấp thoát nước và môi trường Waseen được thành lập tháng 10/2006; có địa chỉ đăng ký trụ sở chính tại đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM; do ông Lê Phú Sơn là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp tham gia đấu thầu tháng 5/2016, đến ngày 9/2/2025, đã tham gia 200 gói thầu, trong đó trúng 83 gói, trượt 99 gói, 7 chưa có kết quả, 11 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 721,949 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 396,955 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 324,993 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Theo tìm hiểu của PV, từ tháng 2/2019 đến ngày 9/2/2025, nhà thầu đã tham dự và trúng nhiều gói thầu do Công ty CP cấp thoát nước Long An làm chủ đầu tư, với 10/13 gói thầu; tổng giá trị 52,789 tỷ đồng.

Công ty Wassen từng trúng nhiều gói thầu do Công ty CP cấp thoát nước Long An làm chủ đầu tư.

Năm 2024, nhà thầu tham dự và trúng 2 gói thầu tại Công ty CP cấp thoát nước Long An, với tổng giá trị hơn 16,100 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 28/8/2024, nhà thầu được phê duyệt trúng Gói thầu xây lắp tuyến ống cấp nước truyền tải HDPE D400, D225 tuyến tránh Quốc lộ 1, thuộc công trình: Tuyến ống cấp nước truyền tải HDPE D400, D225 tuyến tránh Quốc lộ 1 (từ lý trình Km 1945 + 150 đến Km 1950 + 800); với giá trúng thầu: 11,792 tỷ đồng (Quyết định số 2221/QĐ-CNLA ngày 28/8/2024).

Tiếp đó, ngày 29/8/2024, nhà thầu được Công ty CP cấp thoát nước Long An phê duyệt trúng Gói thầu: Xây lắp tuyến ống cấp nước HDPE D225. D110, D63 khu vực huyện Thủ Thừa, Long An; với giá trúng thầu 4,308 tỷ đồng (Quyết định số 2233/QĐ-CNLA ngày 29/8/2024).