Ai đứng sau Cty Thiên An có dự án sân golf bị thu hồi?

Mới đây, UBND TP Huế có thông báo số 169/TB-UBND về việc thu hồi đất tại dự án Khu quần thể sân golf Huế (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) do Công ty Cổ phần Thiên An (gọi tắt Công ty Thiên An) làm chủ đầu tư, vì chậm tiến độ. (Ảnh: Tiền Phong). Theo đó, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án bị chấm dứt hoạt động (18/4/2025 đến hết 18/4/2027) để xử lý tài sản gắn liền với đất theo quy định. Sau thời gian này, nếu Công ty Thiên An không hoàn tất việc xử lý tài sản, Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường. (Ảnh: Dân Trí). UBND TP Huế cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án. (Ảnh: Báo Đầu tư). Dự án Khu quần thể sân golf Huế được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2007 với quy mô hơn 78ha, tổng vốn khoảng 1.885 tỷ đồng. (Ảnh: Thương Trường). Đã qua nhiều lần điều chỉnh tiến độ, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. (Ảnh: Tiền Phong). Trong tổng diện tích trên, phần 58,75ha đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phần còn lại 19,57ha đã hoàn thành bồi thường nhưng chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất. (Ảnh: Tiền Phong). Dự án gồm nhiều hạng mục lớn như sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, khu biệt thự nghỉ dưỡng, clubhouse, sân tập, trạm bảo trì và các công trình phụ trợ. Tuy nhiên, việc triển khai thi công kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. (Ảnh: Tiền Phong). Theo Thương Trường, Công ty Thiên An thành lập từ năm 2006, ban đầu do ông Hoàng Ngọc Nhất làm Chủ tịch HĐQT. Năm 2019, người giữ chức vụ Chủ tịch là ông Đinh Trường Chinh, và đến tháng 1/2024, ông Hồ Thìn thay thế ông Chinh tại vị trí này rồi giữ nguyên cho đến nay. (Ảnh: Tiền Phong). Hiện Công ty Thiên An có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, có địa chỉ tại số 108 đường Phùng Lưu, phường Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh chụp màn hình).

