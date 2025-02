Vì sao phi công phải nói “Mayday” ba lần khi máy bay gặp nạn?

" Mayday" là tín hiệu cấp cứu quốc tế trong ngành hàng không, có nguồn gốc từ tiếng Pháp "m'aider" (giúp tôi). (Ảnh: Science) Tín hiệu này được sử dụng từ những năm 1920 để đảm bảo phi công các nước dễ dàng nhận diện khi gặp nạn.(Ảnh: MSN) Phi công lặp lại "Mayday" ba lần để tránh nhầm lẫn với các cuộc liên lạc thông thường trên radio.(Ảnh: SlashGear) "Mayday" được chọn thay vì "SOS" vì nó rõ ràng hơn khi truyền bằng giọng nói qua sóng radio.(Ảnh: SlashGear) Nếu sự cố không nguy hiểm đến tính mạng, phi công sẽ dùng tín hiệu "Pan-Pan" thay vì "Mayday".(Ảnh: punjab kesari) Tín hiệu "Securité" được sử dụng để cảnh báo về các nguy cơ như bão, gió mạnh, hoặc chướng ngại vật.(Ảnh: TripZilla) Một số trường hợp phát tín hiệu khẩn cấp đã được hạ cánh an toàn như: chuyến bay United Airlines 232 (1989) phát tín hiệu "Mayday", giúp cứu sống 185/296 người. (Ảnh: FLYING Magazine) Chuyến bay US Airways 1549 (2009) cũng dùng "Mayday", giúp cơ trưởng Sully hạ cánh xuống sông Hudson an toàn.m(Ảnh: Cockpit Voice Recorder Database) Hệ thống tín hiệu khẩn cấp này đã đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống hàng trăm mạng người. (Ảnh: News18) Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm máy bay điện chở khách đầu tiên thế giới được cấp phép.

