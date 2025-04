Đi hái nấm, bất ngờ đụng trúng “quái thú” và cái kết hãi hùng

Mặc dù bị thương nghiêm trọng ở chân trái, cô đã dũng cảm tay không giết chết con " quái thú" dài gần 4 mét và mang xác của nó đến bệnh viện để hỗ trợ việc điều trị. May mắn, Supin đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn trong thiên nhiên hoang dã và tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ khi bước vào những vùng nguy cơ cao. (Ảnh: Saostar) Rắn hổ mang chúa (tên khoa học: Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài lên đến 5,5 mét. Chúng thuộc họ Rắn hổ (Elapidae) và là loài duy nhất trong chi Ophiophagus.(Ảnh: Wikipedia) Phân bố chủ yếu của loài này là ở các vùng rừng rậm từ Ấn Độ đến Đông Nam Á.(Ảnh: India Biodiversity Portal) Rắn hổ mang chúa có nọc độc mạnh, chủ yếu tác động lên hệ thần kinh, có thể gây tử vong cho con người.(Ảnh: Wikimedia) Chúng có tập tính ăn thịt các loài rắn khác, kể cả rắn độc, và đôi khi ăn cả thằn lằn và động vật nhỏ.(Ảnh: Biopix) Khi bị đe dọa, rắn hổ mang chúa có thể nâng cao phần trước cơ thể và bành rộng cổ để đe dọa kẻ thù.(Ảnh: Flickr) Loài này thường sống đơn độc, chỉ tìm đến nhau trong mùa sinh sản.(Ảnh: The Robinson Library) Do mất môi trường sống và bị săn bắt, rắn hổ mang chúa được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong Sách đỏ IUCN từ năm 2010.(Ảnh: IUCN) Mời quý độc giả xem video: Kinh hoàng cảnh rắn đen kéo lê đồng loạt vào bụi cây để ăn thịt.

