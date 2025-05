Lạnh người viên đá quý hơn 2 tỷ năm chứa lời nguyền rùng rợn

Viên đá quý này có tuổi đời hơn 2 tỷ năm. Viên sapphire “Ngôi sao Ấn Độ” (Star of India) được hình thành cách đây khoảng 2 tỷ năm, khiến nó không chỉ quý giá về vật chất mà còn mang giá trị lịch sử địa chất vô cùng to lớn. Ảnh: Pinterest. Nổi tiếng nhờ hiệu ứng sao kép hiếm gặp. Hiệu ứng sao (asterism) xuất hiện trên cả hai mặt của viên sapphire, điều cực kỳ hiếm gặp đối với đá quý, góp phần tạo nên vẻ huyền bí của nó. Ảnh: Pinterest. Từng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên New York. “Ngôi sao Ấn Độ” trở thành một trong những báu vật được trưng bày tại viện bảo tàng danh giá này, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Ảnh: skyjems.ca. Được cho là mang theo lời nguyền sau một vụ trộm đình đám. Năm 1964, viên đá bị đánh cắp trong một vụ trộm gây chấn động tại bảo tàng. Dù được tìm thấy sau đó, người ta tin rằng lời nguyền bắt đầu từ đây. Ảnh: mindat.org. Vụ trộm liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng. Các nghi phạm bao gồm Jack Murphy, một cựu vận động viên lướt sóng nổi tiếng, khiến vụ án càng thêm ly kỳ và thu hút truyền thông. Ảnh: newsweek.com. Viên đá từng bị bỏ lại trong tủ khóa sân bay. Sau vụ trộm, “Ngôi sao Ấn Độ” được phát hiện trong một tủ khóa ở sân bay Miami, một chi tiết khiến câu chuyện càng trở nên ly kỳ như phim trinh thám. Ảnh: The New York Times. Được cho là mang lại điềm xui cho người sở hữu không chính đáng. Nhiều truyền thuyết cho rằng những ai tìm cách chiếm hữu viên sapphire này đều gặp tai ương, từ rắc rối pháp lý đến tai nạn bất ngờ. Ảnh: shopaccino.com. Là biểu tượng của vẻ đẹp và bí ẩn vượt thời gian. Dù có gắn với lời nguyền, “Ngôi sao Ấn Độ” vẫn được ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp siêu thực và câu chuyện huyền thoại khiến nó bất tử trong giới sưu tầm đá quý. Ảnh: thecoutureshow.com. Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga

