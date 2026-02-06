Hà Nội

Khám phá khu phức hợp nghi lễ cổ xưa với hình khắc bí ẩn

Khám phá khu phức hợp nghi lễ cổ xưa với hình khắc bí ẩn

Khu phức hợp nghi lễ cổ xưa của người bản địa với những hình khắc bí ẩn được phát hiện ở Mexico gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Theo đó, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico cho biết, họ đã ghi nhận tàn tích của một khu phức hợp nghi lễ cổ xưa tại một ngọn đồi ở bang Guerrero. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Địa điểm khu phức hợp này được người dân địa phương gọi là Piedra Letra và nó nằm trên một ngọn đồi gần cộng đồng Huehuetónoc thuộc đô thị Tlacoachistlahuaca trên Costa Chica. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Tại hiện trường khu phức hợp này, các chuyên gia tìm thấy các hình khắc bí ẩn của người bản địa và tàn tích kiến ​​trúc quy mô lớn. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, chúng có liên quan đến các nghi lễ thờ mặt trời và nước. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Ở khu phức hợp này, các chuyên gia đã xác định được một trung tâm nghi lễ trên đỉnh đồi bao gồm một bệ rộng, hai bệ chính và các di tích kiến ​​trúc khác liên quan đến một mỏm đá có khắc hình vẽ bí ẩn trên đá. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Theo các nhà khảo cổ học từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, khu phức hợp nghi lễ này có niên đại từ thời kỳ Epiclásico đến đầu thời kỳ Hậu Cổ điển (khoảng năm 650–1.150 Sau Công nguyên). Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các hình khắc trên đá bao gồm hình xoắn ốc, các hạt tròn dùng để đếm thời gian, họa tiết giọt nước, mô hình sân bóng, hình người đeo khăn choàng ngực tròn đội mũ lông vũ, và hình ảnh một con báo đốm có thân mình được điểm xuyết những chấm nhỏ. Hình khắc mặt trời có khuôn mặt được xác định chi tiết. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Các họa tiết cho thấy, khu phức hợp nghi lễ Piedra Letra này từng là nơi diễn ra các nghi lễ liên quan đến nước và mặt trời. Ảnh: @Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
