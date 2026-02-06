Khám phá khu phức hợp nghi lễ cổ xưa với hình khắc bí ẩn

Khu phức hợp nghi lễ cổ xưa của người bản địa với những hình khắc bí ẩn được phát hiện ở Mexico gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Honda chính thức ra mắt STEPWGN e:HEV SPADA tại thị Thái Lan với mức giá 1.780.000 baht (tương đương 1,45 tỷ đồng), xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Hàng trăm gốc đào thất thốn tại Nhật Tân được đưa vào phòng điều hòa, canh nhiệt độ ngày đêm để hoa nở đúng dịp Tết.
Thay vì những bộ cánh 'cháy phố' hay phong cách quyến rũ thường thấy, DJ Quỳnh Như vừa khiến fan bất ngờ với diện mạo dịu dàng, trong trẻo như 'nàng thơ'.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/2, Kim Ngưu nên điều chỉnh lại thái độ, phải dựa trên năng lực bản thân. Sư Tử gặp vận may, được người khác công nhận.
Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Đàm Vĩnh Hưng trang trí không gian sống bằng cành đào chuông Yên Tử được một người em thân thiết tặng.
Cindy Lư thu hút sự quan tâm của công chúng khi liên tục chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, khoe vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc thăng hạng trên mạng xã hội.
Không còn đông đúc như mùa săn mây, Tà Xùa bước vào mùa xuân yên ả với sắc đào hồng phủ khắp bản làng, đẹp nhất trong nhiều năm.
Sở hữu công nghệ đỉnh cao nhưng Nhật Bản hiếm khi tung hô sức mạnh khoa học, trái ngược với cách Trung Quốc quảng bá rầm rộ ra toàn cầu.
Những ngày giáp Tết, làng hoa giấy Phú Sơn rực rỡ muôn sắc, vừa cung ứng hoa Tết khắp miền Tây, vừa là điểm tham quan, chụp ảnh được du khách yêu thích.
Không cần hở bạo, chính vẻ ngoài e ấp, mong manh tựa sương mai trong loạt ảnh mới nhất của Trần Linh Hương đã đốn gục trái tim của người hâm mộ.
Khỉ vuốt tay vàng (Saguinus midas) là loài linh trưởng nhỏ bé vùng Amazon, nổi bật với bộ lông sẫm màu và tứ chi vàng rực.
Uống nước cốt chanh khi bụng đói buổi sáng tưởng tốt cho sức khỏe nhưng có thể gây hại dạ dày, men răng và rối loạn tiêu hóa nếu duy trì lâu dài.
Sau năm 2025 bùng nổ doanh số, Subaru tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi đưa mẫu Forester Hybrid vào sản xuất tại nhà máy Subaru of Indiana (SIA), Mỹ.
Không chỉ kết hợp ăn ý trong phim Mùi phở, nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang còn giữ mối quan hệ thân thiết ở đời thường.
Hơn 43.000 năm trước, người Neanderthal thu thập hộp sọ động vật đặt trong một hang động suốt hàng thế kỷ. Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa giải mã được lý do.
Ba con giáp này cuối tháng 2 mang lại vận may lớn về tài chính, sự nghiệp và danh vọng, mở ra năm 2026 rực rỡ chưa từng có.
R*phim, nền tảng phim lậu từng có hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng, đã chính thức “khai tử”, khiến cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi bất ngờ.
Mới đây, người hâm mộ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh mạnh tay gửi tặng bố mẹ hàng trăm triệu đồng nhân dịp Tết.
Khám phá hài cốt cổ xưa nhất của con người ở Iran, mở ra kỷ nguyên mới về sự sinh sống của tổ tiên trong khu vực hơn 700.000 năm trước.
Sáng nay, Google chính thức công bố Pixel 10a thông qua một đoạn video giới thiệu, nhấn mạnh vào thiết kế được nâng cấp...