Đời thực của diễn viên Tiến Lộc ‘Mùi phở’

Giải trí

Dịp Tết 2026, diễn viên Tiến Lộc vào vai con trai nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Ngoài đời, anh dành nhiều thời gian cho gia đình.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Tiến Lộc chia sẻ trên Vietnamnet kỷ niệm “dở khóc dở cười” khi vào vai họa sĩ – con trai ông Mùi (do Xuân Hình đóng) trong phim Mùi phở. Anh cẩn thận học pha màu, tập vẽ cho ra dáng, nhưng đến lúc quay mới ngỡ ngàng khi nhân vật lại phải vẽ ngô nghê như học sinh lớp 1. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Sau phim Mùi phở, Tiến Lộc trở nên thân thiết với nghệ sĩ Xuân Hinh. Nam diễn viên từng hài hước chia sẻ: " Cứ gặp bố Bùi Xuân Hinh là có thể nghe bố nói chuyện từ sáng đến đêm, từ đêm đến sáng, mà đặc biệt là bố có sở thích nói thầm". Ảnh: FB Tiến Lộc.
Trước Mùi phở, Tiến Lộc từng tham gia các phim: Lằn ranh, Miền quê thức tỉnh, Chạm tay vào nỗi nhớ, Về nhà đi con. Theo Tiền Phong, anh giành giải Nam diễn viên triển vọng tại Cánh Diều 2013 nhờ vai thầy giáo Minh trong Chạm tay vào nỗi nhớ. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Tiến Lộc có một cô con gái tên Kity với người vợ cũ. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Năm 2017, Tiến Lộc cùng con gái đầu lòng tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 4, để lại nhiều hình ảnh gần gũi, xúc động. Ảnh: Vietnamnet. Ảnh: Vietnamnet.
Vợ của Tiến Lộc hiện tại là Hồng Nga, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm lo gia đình. Ảnh: FB Tiến Lộc. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam, Hồng Nga cho biết cô ngày càng thấu hiểu và thương chồng khi Tiến Lộc thường xuyên đi quay vất vả ngày đêm, mưa gió. Cô chu toàn việc nhà để chồng yên tâm theo đuổi công việc. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Mỗi khi đi phim xa, Tiến Lộc giữ thói quen gọi điện cho vợ 3–4 lần/ngày. Khi có thời gian rảnh, anh đưa vợ con đi chơi, cùng làm việc nhà để bù đắp và chia sẻ. Ảnh: FB Tiến Lộc.
Tiến Lộc chăm chỉ tập luyện thể thao để giữ vóc dáng săn chắc. Nam diễn viên từng cho biết anh giảm khoảng 7 kg sau một thời gian chơi môn pickleball. Ảnh: FB Tiến Lộc.
