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Số hóa - Xe

iPhone Duo có 100.000 ứng dụng tối ưu, Google vẫn đứng ngoài

Apple công bố hơn 100.000 ứng dụng tương thích giao diện iPhone Duo, nhưng nhiều cái tên lớn như Google Docs, Sheets và Drive vẫn chưa được tối ưu.

Thiên Trang (th)

Chỉ hai tuần sau khi iPhone Duo chính thức lên kệ, Apple đã công bố con số hơn 100.000 ứng dụng được tối ưu cho mẫu smartphone màn hình gập này. Theo bà Susan Prescott, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ nhà phát triển của Apple, tốc độ cập nhật ứng dụng đang vượt kỳ vọng. Hàng nghìn nhà phát triển cũng đã tham gia các hội thảo dành riêng cho iPhone Duo tại 19 thành phố trong tháng qua. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa khả năng tương thích và việc thiết kế ứng dụng thực sự dành riêng cho thiết bị.

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iPhone Duo có thiết kế màn hình gập, đòi hỏi các ứng dụng thích nghi với nhiều kích thước hiển thị. (Ảnh: Apple)

Theo giải thích của Apple với MacRumors, thống kê 100.000 ứng dụng được tính dựa trên việc sử dụng bộ công cụ phát triển SDK từ iOS 27.1 trở lên. Những ứng dụng này có thể tận dụng toàn bộ chiều rộng của cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài, đồng thời bố trí các nút điều khiển dọc vào khu vực thanh trạng thái. Trong khi đó, ứng dụng xây dựng bằng SDK iOS 27 có thể mở rộng gần hết màn hình trong nhưng vẫn tránh khu vực mép phải. Các ứng dụng sử dụng bộ công cụ từ iOS 26 trở về trước vẫn hoạt động, song thường bị giới hạn ở phần giữa màn hình, để lại hai dải đen ở hai bên.

Điều này đồng nghĩa 100.000 ứng dụng chưa chắc đã được thiết kế lại toàn diện để khai thác đặc trưng của điện thoại gập. Apple cho biết những ứng dụng sử dụng thành phần giao diện tiêu chuẩn có thể tự điều chỉnh kích thước theo màn hình. Tuy nhiên, để hỗ trợ nhiều bố cục và tư thế sử dụng khác nhau, nhà phát triển vẫn cần tích hợp thêm các API mới. Người dùng có thể nhận biết ứng dụng đã được tối ưu thông qua nhãn "Made for iPhone Duo" hiển thị trên App Store.

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Google Docs, Sheets và Slides vẫn nằm trong nhóm ứng dụng chưa được tối ưu cho iPhone Duo

Một số ứng dụng lớn đã nhanh chóng cập nhật giao diện, gồm bộ Microsoft Office với Word, Excel, PowerPoint, OneNote, cùng Etsy, Goodnotes, Halide Mark III, NBA, NHL và Zoom. Những nền tảng như Netflix, Instagram, WhatsApp, YouTube, Amazon Prime Video cũng đã có khả năng tương thích từ trước. Dù vậy, danh sách ứng dụng chưa tối ưu vẫn có nhiều cái tên đáng chú ý. Theo thống kê của MacRumors, Google Docs, Sheets, Slides và Drive vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ giao diện mới. Microsoft Teams, Authenticator, PayPal, Duolingo và thậm chí ứng dụng Apple Store cũng nằm trong nhóm được liệt kê. Zalo, một ứng dụng phổ biến tại Việt Nam, hiện cũng chưa được tối ưu.

Tại Việt Nam, iPhone Duo được phân phối từ ngày 23/10 với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng. Trong thời gian chờ các nhà phát triển cập nhật, người dùng có thể kiểm tra nhãn "Made for iPhone Duo" trên App Store hoặc mở ứng dụng ở màn hình trong để quan sát. Nếu xuất hiện hai dải đen lớn ở hai bên, nhiều khả năng ứng dụng vẫn đang sử dụng bộ công cụ cũ. Với một thiết bị có giá bán cao và thiết kế tập trung vào trải nghiệm màn hình gập, khả năng tối ưu phần mềm sẽ là yếu tố quan trọng quyết định giá trị sử dụng thực tế của iPhone Duo.

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#iPhone Duo #ứng dụng tối ưu #Google Docs #điện thoại gập #Apple #App Store

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