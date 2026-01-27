[INFOGRAPHIC] Leitz Phone 3, Smartphone Leica “dị” nhưng đáng giá

Leitz Phone 3 là smartphone “dị” của Leica, nổi bật với camera đơn cảm biến 1 inch, màn hình 240Hz và cấu hình flagship.
Chẳng cần studio sang chảnh, thế hệ đi trước vẫn có những bộ ảnh 'để đời' với concept chụp ảnh đặc biệt: Không leo cây là đời không nể.
Những “soái ca” AI trên video ngắn đang khiến nhiều người về hưu sẵn sàng trao tiền tích góp, đặt ra cảnh báo lớn về lừa đảo cảm xúc thời số.
Dòng chip flagship mới của Qualcomm vừa được hé lộ có thể đạt được xung nhịp "khủng" lên đến 5GHz, có thể lên đến 6GHz như một CPU trên máy tính thực thụ.
Trung Quốc đã phát triển thành công một loại nấm biến đổi gen giàu protein, có vị và kết cấu giống thịt khiến nền công nghiệp thực phẩm thế giới rung chuyển.
Chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng Android nên xóa ngay 6 ứng dụng chứa mã độc gian lận quảng cáo để tránh hao pin, tốn dữ liệu và bị theo dõi ngầm.
Thử nghiệm thả 1.000 AI vào Minecraft đã tạo ra xã hội có tôn giáo, chính trị riêng, hé lộ tương lai con người làm CEO điều hành đội ngũ AI.
Hình ảnh trợ lý quen thuộc trên Windows 98, XP bất ngờ xuất hiện lại, khiến dân 8x, 9x ùa về ký ức phòng máy gần 30 năm trước.
Gặp sự cố chất lượng kéo dài, BOE buộc phải dừng sản xuất nhiều tấm nền OLED, khiến Apple chuyển hàng triệu đơn iPhone sang Samsung Display.
Một nghiên cứu cho thấy, các bản tổng quan về trí tuệ nhân tạo của Google trích dẫn YouTube nhiều hơn bất kỳ trang web y tế nào cho các truy vấn về sức khỏe.
Nghiên cứu mới cho thấy Apple Watch phát hiện rung nhĩ - yếu tố gây đột quỵ - hiệu quả hơn khám định kỳ nhờ khả năng theo dõi tim liên tục.
Cơ sở dữ liệu chứa 149 triệu tài khoản Gmail, Facebook, ngân hàng bị lộ trên mạng, chuyên gia cảnh báo người dùng cần đổi mật khẩu và bật 2FA ngay.
OpenAI lần đầu hé lộ thiết bị AI tiêu dùng mang tên Sweetpea, được cho là tai nghe thông minh, dự kiến ra mắt nửa cuối năm 2026.
Không phải WF-1000X, Sony mở đầu năm 2026 bằng LinkBuds Clip với thiết kế kẹp tai mở độc đáo, pin dài và nhiều tính năng hỗ trợ nghe rõ hơn.
Một công ty Trung Quốc đang đảo lộn ngành phần mềm khi biến AI thành “nhân công số”, khách hàng chỉ trả tiền nếu AI tạo ra kết quả thực.
Nhờ một lỗi hệ thống hiếm gặp của Amazon, một game thủ bất ngờ nhận miễn phí card đồ họa RTX 5080 đắt đỏ dù đã hủy đơn và được hoàn tiền.
Giữa bất ổn địa chính trị, vàng liên tục lập đỉnh còn Bitcoin lao dốc mạnh, phơi bày khoảng cách giữa “vàng số” và một tài sản đầu cơ rủi ro cao.
Dù không tiên tiến như 7 nm hay 3 nm, chip 28 nm vẫn giữ vai trò nền tảng nhờ chi phí hợp lý, độ ổn định cao và ứng dụng cực rộng.
Claude AI bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ, khiến nhiều người bỏ ChatGPT vì khả năng tư duy, lập trình và tự động hóa công việc được đánh giá là “đáng sợ”.
Sony ký MOU lập liên doanh TV với TCL, chấp nhận để đối tác Trung Quốc nắm cổ phần chi phối, làm dấy lên nhiều tranh luận về tương lai BRAVIA.
Tin vào lời mời chào “lãi suất cao - không rủi ro” trên mạng, nhiều người dân đã mất hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tích góp suốt nhiều năm.
Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG sở hữu khung hợp kim magie siêu nhẹ 56g, cảm biến 33.000 DPI, polling 8.000Hz và pin 120 giờ.