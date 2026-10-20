[GALLERY] Triumph Speed Twin TFC về Việt Nam giá đắt ngang ôtô Honda Civic

Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.