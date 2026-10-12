Hưng Yên cần quyết tâm cao để trở thành thành phố trước năm 2030

Chiều 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; Quyết định về xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I; Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị

Đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh

Phát biểu tại Hội nghị, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, tinh thần đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch, không chỉ tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Thủ tướng khẳng định, quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đúng đắn và khát vọng đến đâu cũng không tạo ra giá trị thực tiễn nếu không được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.

Để đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng cho rằng cần thực hiện tốt 4 nhóm quan điểm, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng; trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh. Chủ động kết nối sâu hơn với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng; tham gia hiệu quả vào các chuỗi sản xuất, cung ứng, logistics và hệ thống đô thị liên vùng.

Thứ hai, tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực trong tỉnh. “Phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục phát triển chiến lược không có nghĩa là đầu tư bình quân, chia đều nguồn lực, mà phải dựa trên lợi thế so sánh, chức năng của từng khu vực, tập trung vào những động lực có sức lan tỏa lớn”, Thủ tướng phát biểu.

Thứ ba, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo; từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, lấy con người làm trung tâm và chủ thể; văn hóa làm nền tảng và động lực nội sinh; phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng

Nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt Quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh, thứ nhất, tổ chức thực hiện Quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn; thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất. Khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án.

Thứ hai, theo Thủ tướng, Hưng Yên cần tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc gắn với Thủ đô với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị, sản xuất, dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, phải lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung đầu tư vào những dự án có tính lan tỏa, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới.

Thứ ba, tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển, gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ ven biển với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thứ tư, rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng… Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Thứ năm, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân với mục tiêu cuối cùng là vì con người, người dân phải được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương Hưng Yên; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, văn minh.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hiếu học và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Hưng Yên; với vị trí chiến lược, những lợi thế riêng có, Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.