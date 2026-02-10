Hà Nội

'Hot girl triệu fan' Diệu Linh lên đồ cực slay thả dáng trên đường phố Busan

Cộng đồng trẻ

Không hổ danh là hot girl có sức ảnh hưởng nhất nhì hiện nay, Diệu Linh khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế khi xuất hiện tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.

Trầm Phương
Là một trong những hot girl đình đám trong lòng giới trẻ, Diệu Linh không chỉ sở hữu lượng theo dõi "khủng" trên các nền tảng mạng xã hội mà còn sở hữu gu thời trang dẫn đầu xu thế. Với gương mặt thanh tú tựa búp bê và phong cách thời trang biến hóa đa dạng từ ngọt ngào đến quyến rũ, mỗi lần xuất hiện cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Mới đây nhất, "hot girl triệu fan" này lại tiếp tục làm dậy sóng cộng đồng mạng khi tung bộ ảnh lên đồ cực "slay", thả dáng đầy thần thái trên đường phố Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Diệu Linh lựa chọn set đồ mang đậm hơi thở mùa đông nhưng vẫn khéo léo khoe được lợi thế hình thể. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng kết hợp chiếc áo khoác lông màu nâu trầm ấm áp cùng set đồ trắng ôm sát bên trong. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn chính là đôi boots cổ cao màu be, giúp đôi chân của cô nàng trông dài miên man và tổng thể outfit trở nên cực kỳ "slay". (Ảnh: IGNV)
Mái tóc vàng kim được búi cao giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Lối trang điểm tông hồng đào nhẹ nhàng, kết hợp cùng đôi mắt mèo sắc sảo khiến Diệu Linh trông vừa ngọt ngào như "búp bê sống", vừa hiện đại, cá tính. (Ảnh: IGNV)
Dù là những khoảnh khắc tạo dáng tự nhiên trên đường phố, lúc đang thưởng thức món ăn nhẹ hay khi ngồi trong xe, Diệu Linh vẫn giữ vững phong độ nhan sắc.(Ảnh: IGNV)
Cô nàng tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và khung cảnh nên thơ của Busan để có những khung hình "sống ảo" chất lượng. (Ảnh: IGNV)
Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, cô nàng khiến netizen xuýt xoa bởi sống mũi cao cùng làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Ở dưới bộ ảnh, nhiều người hâm mộ đã để lại những bình luận xuýt xoa về nhan sắc cùng phong cách thời trang của Diệu Linh. (Ảnh: IGNV)
#Diệu Linh #hot girl #thời trang #Busan #xu hướng #phong cách

