Hot girl Thái Ngọc San diện áo dài đón Tết, khoe nhan sắc thanh lịch

Hot girl Thái Ngọc San diện áo dài đón Tết, khoe nhan sắc thanh lịch

Trong loạt hình ảnh đón Tết Nguyên đán mới được chia sẻ, Thái Ngọc San gây ấn tượng mạnh khi diện áo dài truyền thống.

Xuất hiện trong những thiết kế áo dài tông trắng tinh khôi, Thái Ngọc San mang đến cảm giác vừa nền nã vừa sang trọng.
Phom áo dài ôm nhẹ cơ thể, cổ cao kín đáo nhưng vẫn khéo léo tôn lên đường cong mềm mại, tạo nên tổng thể hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn là cách Thái Ngọc San kết hợp áo dài với găng tay đen, phụ kiện ngọc trai và lối tạo dáng mang hơi hướng cổ điển, khiến bộ ảnh mang màu sắc nghệ thuật rõ nét.
Nhan sắc của Thái Ngọc San trong loạt ảnh được đánh giá là ngày càng thăng hạng.
Gương mặt sắc sảo với sống mũi cao, đôi môi đỏ quyến rũ và ánh mắt có chiều sâu giúp nàng hot girl dễ dàng thu hút ống kính.
Lối trang điểm được tiết chế vừa đủ, tập trung vào làn da mịn màng và thần thái lạnh nhẹ, càng làm nổi bật vẻ đẹp đậm chất Á Đông khi diện áo dài.
Không chỉ gây chú ý ở gương mặt, sắc vóc của Thái Ngọc San cũng là yếu tố giúp cô luôn nổi bật trong các bộ ảnh thời trang.
Xuất thân từ Trường Múa TP.HCM, hot girl sinh năm 1997 sở hữu vóc dáng cân đối, tư thế chuẩn và khả năng tạo dáng linh hoạt.
Những lợi thế này giúp Thái Ngọc San dễ dàng “biến hóa” với nhiều phong cách khác nhau, từ gợi cảm, cá tính thường thấy đến hình ảnh dịu dàng, cổ điển trong bộ ảnh áo dài đón Tết.
Thái Ngọc San bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý từ khoảng năm 2015. Thời điểm đó, cô được gọi với biệt danh “bản sao Chi Pu” nhờ những nét tương đồng trên gương mặt.
