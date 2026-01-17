Hot girl Thái Ngọc San diện áo dài đón Tết, khoe nhan sắc thanh lịch

Trong loạt hình ảnh đón Tết Nguyên đán mới được chia sẻ, Thái Ngọc San gây ấn tượng mạnh khi diện áo dài truyền thống.
Ngoại hình trưởng thành cùng chiều cao vượt trội của con trai Trương Quỳnh Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, khiến mẹ không giấu được niềm tự hào.
Theo tiết lộ từ giới đầu tư, xAI của Elon Musk đang tăng trưởng nhanh và được kỳ vọng đạt dòng tiền dương sớm hơn OpenAI trong cuộc đua AI.
Diễn viên Anh Phạm diện áo dài, chụp ảnh bên hoa. Nhiều người khen ngợi bà xã Anh Đức xinh như hoa hậu.
Trước khi trở thành một fashionista 'tắc kè hoa' khuấy đảo các sàn diễn quốc tế, Quỳnh Anh Shyn từng là 'nàng thơ' trong mộng của hàng triệu teen Việt.
Hệ thống chống UAV Tempest của Mỹ dường như đã được Ukraine đưa vào chiến đấu, sau khi xuất hiện trong video chính thức ghi lại cảnh đánh chặn ban đêm.
Với vốn đầu tư 2,4 tỷ RMB, nhà máy thông minh của Xiaomi tại Changping có thể hoàn thiện một smartphone chỉ trong 6 giây nhờ tự động hóa gần như tuyệt đối.
Từ Đà Lạt đến Phan Thiết, không khí chào mừng Đại hội XIV lan tỏa với cờ hoa, panô, tranh cổ động được trang trí trang trọng, rực rỡ.
Sau hôn lễ, vợ chồng Đoàn Minh Tài – Sunny Đan Ngọc lựa chọn Thượng Hải (Trung Quốc) để tận hưởng tuần trăng mật.
Rũ bỏ hoàn toàn hình tượng 'ngọc nữ' trong trẻo ngày nào, Jun Vũ vừa khiến giới netizen ngỡ ngàng với diện mạo đầy gai góc, ma mị và không kém phần gợi cảm.
Loạt ảnh của Quỳnh Alee không chỉ thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp, outfit thời thượng mà netizen còn chú ý đến chi tiết đặc biệt trong một bức hình.
Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Athens đã khai quật được một mảnh vỡ của bia mộ từ thời Hy Lạp cổ đại, trên đó có khắc họa đôi trẻ sơ sinh.
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận một cá thể khỉ quý hiếm do người dân ở xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp. Đó là loài khỉ đuôi lợn quý hiếm.
Bên cạnh những chậu hoa truyền thống, vài năm gần đây, bonsai mini trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.
Mới đây, MC Thu Hương VTV (Tạ Thu Hương, sinh năm 1986) đã chia sẻ về tình hình đôi mắt của mình thu hút sự chú ý từ công chúng.
NSND Thu Quế từng vào top 10 Người đẹp Hà Nội năm 1989, hiện tại sở hữu nhan sắc đằm thắm. Mới đây, cô chia sẻ bộ ảnh chụp giữa đồi cỏ hồng.
Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút thi đấu căng thẳng đã đưa U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á 2026.
Mẫu xe Kia EV6 2026 chạy điện đang chuẩn bị cập bến các showroom tại Úc, nơi chi nhánh địa phương của hãng xe Hàn Quốc vừa công bố chi tiết giá bán.
Lần đầu tiên sau nhiều năm xây dựng hình ảnh “YouTuber giàu nhất Việt Nam”, Khoa Pug thừa nhận anh đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi chờ đợi câu trả lời của đối phương sau khi tỏ tình và có thêm thu nhập bổ sung.
Không đơn thuần là nơi ẩn náu giữa thành phố, ngôi nhà còn mang đến tĩnh lặng về cảm giác của cuộc sống đô thị, chậm rãi hơn và xanh hơn.