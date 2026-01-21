Hà Nội

Hot girl CFL “tuyên chiến” anti-fan, cộng đồng đồng loạt ủng hộ

Số hóa

Bị mỉa mai vì là con gái chơi game FPS, hot girl CFL Pu Nè thẳng thắn phản bác anti-fan, nhận về làn sóng đồng tình mạnh mẽ từ game thủ.

Thiên Trang (TH)
Trong cộng đồng Crossfire Legends, những định kiến nhắm vào nữ game thủ vẫn tồn tại dù số lượng người chơi nữ ngày càng đông.
Pu Nè, một gương mặt quen thuộc của CFL, liên tục trở thành mục tiêu công kích chỉ vì là con gái nhưng lại chơi game FPS mang tính cạnh tranh cao.
Thay vì im lặng, cô đã đăng tải một bài viết dài như lời “tuyên chiến” gửi thẳng tới anti-fan.
Pu Nè khẳng định chơi game là đam mê không phân biệt giới tính và mọi thành tích đều đến từ nỗ lực cá nhân.
Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng game thủ.
Nhiều người tò mò ghé thăm trang cá nhân của Pu Nè và càng thêm “gật gù” trước hình ảnh cá tính, năng động của cô.
Tuy nhiên, điều khiến cô được đồng tình mạnh mẽ nhất chính là thái độ dám nói, dám phản bác và bảo vệ giá trị bản thân.
Câu chuyện của Pu Nè cho thấy cộng đồng game đang thay đổi tích cực, nơi kỹ năng và đam mê mới là yếu tố quyết định, không phải giới tính.
