Hòn đảo dị thường nhất Nam Đại Dương với hệ sinh thái có 1-0-2

Kho tri thức

Đảo Macquarie (Úc) là vùng đất hoang sơ giữa Nam Đại Dương, nổi tiếng với thiên nhiên độc đáo và giá trị khoa học hiếm có. 

Nằm cô lập giữa đại dương lạnh giá. Đảo Macquarie tọa lạc giữa Tasmania và châu Nam Cực, cách đất liền Úc hơn 1.500 km. Vị trí biệt lập khiến nơi đây gần như không chịu tác động trực tiếp của con người trong thời gian dài. Ảnh: Pinterest.
Không hình thành từ núi lửa như nhiều đảo khác. Điểm đặc biệt của Macquarie là nó được nâng lên từ đáy đại dương do sự va chạm giữa các mảng kiến tạo. Đây là một trong số rất ít nơi trên thế giới có đá manti Trái Đất lộ ra trên mặt biển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái cận Nam Cực đặc trưng. Macquarie sở hữu thảm thực vật thấp, chủ yếu là cỏ, rêu và địa y, thích nghi với gió mạnh và khí hậu lạnh ẩm. Không có cây gỗ lớn nào tồn tại được trong điều kiện khắc nghiệt này. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của chim cánh cụt. Hòn đảo là nơi sinh sống của hàng triệu cá thể chim cánh cụt thuộc nhiều loài khác nhau, bao gồm chim cánh cụt hoàng gia, vua và gentoo. Những đàn chim đông đảo tạo nên cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục. Ảnh: Pinterest.
Từng bị xâm lấn nghiêm trọng bởi loài ngoại lai. Trong thế kỷ 19 và 20, con người đưa thỏ, mèo và chuột lên đảo, gây tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái bản địa. Điều này dẫn đến sự suy giảm của nhiều loài chim và thực vật. Ảnh: Pinterest.
Chiến dịch phục hồi sinh thái quy mô lớn. Chính phủ Úc đã triển khai một trong những chương trình diệt trừ loài xâm lấn lớn nhất thế giới tại Macquarie. Nhờ đó, hệ sinh thái đảo đang dần phục hồi và cân bằng trở lại. Ảnh: Pinterest.
Chỉ dành cho nghiên cứu khoa học. Ngày nay, đảo Macquarie không mở cửa cho du lịch đại trà. Nơi đây chủ yếu phục vụ các nhà khoa học nghiên cứu khí hậu, sinh học và địa chất, góp phần hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Di sản địa chất được UNESCO công nhận. Năm 1997, đảo Macquarie được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới nhờ giá trị địa chất độc nhất vô nhị. Di tích này giúp các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc sâu bên trong vỏ Trái Đất. Ảnh: wikimedia.org.
