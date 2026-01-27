Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hòa Minzy nhắc đến nhạc sĩ Huy Tuấn sau khi đoạt giải thưởng

Giải trí

Hòa Minzy nhắc đến nhạc sĩ Huy Tuấn sau khi đoạt giải thưởng

Nữ ca sĩ Hòa Minzy cho biết, lòng tin của nhạc sĩ Huy Tuấn dành cho cô vào 12 năm trước là không sai.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tại Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025, Hòa Minzy đoạt giải MV của năm (Bắc Bling) và Ca sĩ của năm. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Tại Lễ trao giải Tinh hoa Việt 2025, Hòa Minzy đoạt giải MV của năm (Bắc Bling) và Ca sĩ của năm. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Trong lễ trao giải, Hòa Minzy được nhạc sĩ Huy Tuấn trao giải thưởng. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Trong lễ trao giải, Hòa Minzy được nhạc sĩ Huy Tuấn trao giải thưởng. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Sau khi đoạt giải, Hòa Minzy nhắc đến nhạc sĩ Huy Tuấn. Cô viết: "Thầy Huy Tuấn ơi, Hòa làm được rồi. Chứng minh lòng tin của thầy dành cho Hòa vào 12 năm trước là không sai. Thầy biết không, điều tuyệt vời nhất trong lễ trao giải tối hôm qua đó chính là được nhận giải thưởng từ thầy. Em đã đợi rất rất lâu để có khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc mà mình nhận ra năm ấy có một người đã lựa chọn tin tưởng mình, hôm nay họ tự hào vì mình". Ảnh: FB Hòa Minzy.
Sau khi đoạt giải, Hòa Minzy nhắc đến nhạc sĩ Huy Tuấn. Cô viết: "Thầy Huy Tuấn ơi, Hòa làm được rồi. Chứng minh lòng tin của thầy dành cho Hòa vào 12 năm trước là không sai. Thầy biết không, điều tuyệt vời nhất trong lễ trao giải tối hôm qua đó chính là được nhận giải thưởng từ thầy. Em đã đợi rất rất lâu để có khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc mà mình nhận ra năm ấy có một người đã lựa chọn tin tưởng mình, hôm nay họ tự hào vì mình". Ảnh: FB Hòa Minzy.
Nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ: "Hòa Minzy, cô nhóc cuối cùng vào phòng thi 12 năm trước, giờ là nữ ca sĩ của năm". Ảnh: Khám Phá.
Nhạc sĩ Huy Tuấn bày tỏ: "Hòa Minzy, cô nhóc cuối cùng vào phòng thi 12 năm trước, giờ là nữ ca sĩ của năm". Ảnh: Khám Phá.
Năm 2014, Hòa Minzy tham gia Học viện ngôi sao - chương trình có nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc. Ở sân chơi này, Hòa Minzy đoạt giải quán quân. Ảnh: Dân Việt.
Năm 2014, Hòa Minzy tham gia Học viện ngôi sao - chương trình có nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc. Ở sân chơi này, Hòa Minzy đoạt giải quán quân. Ảnh: Dân Việt.
Theo VOV, chia sẻ về chiến thắng của Hòa Minzy ở Học viện ngôi sao 2014, nhạc sĩ Huy Tuấn từng bày tỏ: " Cả ba học viên Hòa Minzy, Hoàng Yến, Gia Bảo khi bước đến đây thì mỗi bạn đều mang một cá tính, một phong cách riêng không lẫn vào bất cứ ai khác. Đó là điều làm tôi tự hào nhất về các bạn vì dù sao đi nữa cũng chỉ mới sinh năm 1995 nhưng thiên chất và những định hướng âm nhạc của các bạn đều rất rõ ràng. Tuy nhiên, trong ba bạn thì có thể Hòa Minzy sẵn sàng hơn một chút và quyết định của khán giả với chiến thắng dành cho Hòa là điều hoàn toàn thuyết phục". Ảnh: VOV.
Theo VOV, chia sẻ về chiến thắng của Hòa Minzy ở Học viện ngôi sao 2014, nhạc sĩ Huy Tuấn từng bày tỏ: " Cả ba học viên Hòa Minzy, Hoàng Yến, Gia Bảo khi bước đến đây thì mỗi bạn đều mang một cá tính, một phong cách riêng không lẫn vào bất cứ ai khác. Đó là điều làm tôi tự hào nhất về các bạn vì dù sao đi nữa cũng chỉ mới sinh năm 1995 nhưng thiên chất và những định hướng âm nhạc của các bạn đều rất rõ ràng. Tuy nhiên, trong ba bạn thì có thể Hòa Minzy sẵn sàng hơn một chút và quyết định của khán giả với chiến thắng dành cho Hòa là điều hoàn toàn thuyết phục". Ảnh: VOV.
Hòa Minzy có sự nghiệp ngày càng thành công. Ảnh: VOV.
Hòa Minzy có sự nghiệp ngày càng thành công. Ảnh: VOV.
Năm 2025, nhờ MV Bắc Bling, nữ ca sĩ liên tục đoạt giải thưởng. Hòa Minzy nhận giải Nữ ca sĩ của năm - Hạng mục Dân gian đương đại tại Harper's Bazaar Star Awards 2025. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Năm 2025, nhờ MV Bắc Bling, nữ ca sĩ liên tục đoạt giải thưởng. Hòa Minzy nhận giải Nữ ca sĩ của năm - Hạng mục Dân gian đương đại tại Harper's Bazaar Star Awards 2025. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Cô cũng đoạt 2 giải thưởng Cá nhân Vì cộng đồng và Âm nhạc truyền cảm hứng tại Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Cô cũng đoạt 2 giải thưởng Cá nhân Vì cộng đồng và Âm nhạc truyền cảm hứng tại Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#ca sĩ Hòa Minzy #Hòa Minzy #nhạc sĩ Huy Tuấn #Huy Tuấn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT