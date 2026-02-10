Hà Nội

Giải mã

Hành vi độc lạ của loài thằn lằn bóng lưỡi xanh Đông Úc

Loài thằn lằn bóng lưỡi xanh Đông Úc (Tiliqua scincoides) là loài bò sát độc đáo, gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình và tập tính sinh học khác thường.

T.B(tổnghợp)
Lưỡi xanh lam rực rỡ. Đặc điểm nổi bật nhất của thằn lằn bóng lưỡi xanh Đông Úc là chiếc lưỡi màu xanh lam đậm, được dùng để hù dọa kẻ thù khi há miệng và phát ra tiếng rít, khiến nhiều loài săn mồi chùn bước vì tưởng gặp sinh vật có độc. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể mập mạp hiếm thấy ở thằn lằn. Thằn lằn bóng lưỡi xanh Đông Úc có thân hình mập mạp, chân ngắn, chiều dài có thể đạt 45–60 cm, trông giống một “khúc gỗ biết bò” hơn là thằn lằn thông thường. Ảnh: Pinterest.
Không đẻ trứng mà đẻ con. Khác với đa số bò sát, loài này là động vật noãn thai sinh, trứng phát triển trong cơ thể mẹ và con non được sinh ra hoàn chỉnh, giúp tăng tỷ lệ sống sót trong môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn cực kỳ linh hoạt. Tiliqua scincoides là loài ăn tạp, có thể ăn côn trùng, ốc sên, xác động vật nhỏ, hoa quả, thậm chí cả nấm, giúp chúng dễ thích nghi với nhiều kiểu môi trường khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Tính cách tương đối hiền lành. Dù ngoại hình dữ dằn, thằn lằn bóng lưỡi xanh Đông Úc khá điềm tĩnh, ít hung hăng và thường chọn cách dọa nạt thay vì tấn công trực tiếp khi bị đe dọa. Ảnh: Pinterest.
Tuổi thọ cao đáng ngạc nhiên. Trong tự nhiên, chúng có thể sống 15–20 năm, còn trong điều kiện nuôi nhốt và chăm sóc tốt, tuổi thọ có thể vượt quá 25 năm. Ảnh: Pinterest.
Khả năng ghi nhớ và nhận biết chủ. Các nghiên cứu và quan sát cho thấy loài thằn lằn này có thể nhận ra người chăm sóc quen thuộc, phản ứng khác biệt với người lạ, cho thấy mức độ nhận thức cao hơn nhiều bò sát khác. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng bò sát của nước Úc. Với vẻ ngoài độc đáo và sự phổ biến rộng khắp ở miền đông Úc, thằn lằn bóng lưỡi xanh thường được xem là một trong những loài bò sát đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái bản địa nơi đây. Ảnh: Pinterest.
