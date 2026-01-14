Hàng trăm hiện vật kim loại 3.400 năm được tìm thấy ở Hungary

Hà Nội

Phát hiện này làm sáng tỏ về một bộ tộc cổ đại từng sinh sống ở miền tây Hungary, mà danh tính của họ vẫn còn là một bí ẩn.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Khi tiến hành khai quật khảo cổ tại Somló, một ngọn đồi núi lửa ở phía tây Hungary nổi tiếng, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Hungary bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Sử dụng máy dò kim loại, các nhà nghiên cứu đã xác định được hơn 300 hiện vật có niên đại khoảng 3.400 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Chúng bao gồm đồ trang sức, đồ trang trí quân sự và vũ khí. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Ngoài các hiện vật bằng kim loại, nhóm còn tìm thấy các hạt hổ phách, tàn tích vải và da, răng lợn rừng và lợn nhà. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Họ còn tìm thấy tàn tích của một xưởng gia công kim loại cổ và nhiều nền móng nhà. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Số lượng và chất lượng các hiện vật cho thấy sự hiện diện đáng kể của con người cổ xưa trong khoảng thời gian từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 6 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết bộ tộc nào đã sinh sống ở miền Tây Hungary trong giai đoạn này. Nhóm chuyên gia hy vọng rằng, các nghiên cứu sâu hơn sẽ làm sáng tỏ danh tính thực sự của bộ tộc. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Hungary.
GALLERY MỚI NHẤT