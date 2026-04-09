Hà Nội cấm xe tải nặng, xe xăng trong vùng phát thải thấp từ 1/7
Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại vành đai 1, cấm xe tải trên 3.500kg, xe máy ứng dụng và ô tô không đạt chuẩn khí thải theo Nghị quyết 57.
TP HCM kiểm tra quy mô lớn hơn 300 cơ sở suất ăn học đường
Tháng 4/2026, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đồng loạt kiểm tra hơn 317 cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.
Vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4 chạm trần giá, nhiều chặng kín chỗ
Lễ 30/4, vé máy bay nhiều chặng đã chạm trần giá, kín chỗ nhanh chóng dù các hãng đã bổ sung chuyến.
Dầu lao dốc, vàng tăng vọt sau thỏa thuận Mỹ-Iran
Giá dầu Mỹ giảm 19% sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần, trong khi vàng thế giới tăng giá mạnh vào sáng nay.
Mỹ trở lại Mặt Trăng sau 50 năm với nhiệm vụ Artemis II của NASA
NASA thành công phóng nhiệm vụ Artemis II, đánh dấu sự trở lại của Mỹ trên Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ. Cuộc đua không gian mới bắt đầu.
Nắng nóng trên 40°C, Trung tâm Dự báo khí tượng cảnh báo cháy nổ toàn quốc
Ngày 08/04, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nắng nóng gay gắt trên 40°C tại nhiều địa phương.
Bắt giữ quản trị viên Beat Hải Phòng, điều tra hành vi tống tiền doanh nghiệp
Công an Hải Phòng vừa triệt phá đường dây tống tiền tinh vi lợi dụng fanpage Facebook lớn.
Đắk Lắk: Khởi tố hộ kinh doanh gỗ thu 143 tỷ, nộp thuế 900 nghìn đồng
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố một hộ kinh doanh gỗ tại xã Krông Á vì trốn thuế. Hộ này bán 143 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai nộp 900 nghìn đồng thuế.
Năm 2025: Thua lỗ lớn trong ngành năng lượng tái tạo Việt Nam
Ngành năng lượng tái tạo Việt Nam dự báo nhiều doanh nghiệp thua lỗ hàng trăm tỷ, trong đó nổi bật là CTCP Năng lượng Hồng Phong 1.
AI đẩy giá xây dựng trung tâm dữ liệu, Việt Nam nổi bật với chi phí thấp
Báo cáo từ Cushman & Wakefield cho thấy, AI làm tăng chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu châu Á, Việt Nam thu hút nhờ chi phí thấp chỉ bằng 1/3 Nhật Bản.