Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Green SM hợp tác với 10 đối tác chiến lược, mở rộng hệ sinh thái xanh tại Lào

Ngày 10/11, Green SM công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 10 đối tác chiến lược tại Lào trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, viễn thông, thanh toán, du lịch và lưu trú.

PV

Các thỏa thuận hướng tới kết nối nền tảng, tích hợp dịch vụ và triển khai các tiện ích dành cho khách hàng, góp phần mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ Green SM tại thị trường Lào.

Với chủ đề “Green Alliance Frontier” – “Nơi những người tiên phong của nền kinh tế xanh hội tụ”, lễ ký kết được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 3 năm Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện tại “Đất nước Triệu Voi”, với sự tham dự của Ông Nguyễn Minh Tâm - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Tại sự kiện, 10 đối tác ký kết MOU với Green SM gồm VietinBank Lào, Joint Development Bank Public, MB Bank Lào và Sacombank Lào trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; Unitel, ETL, và Lao Telecoms (M-Money) trong lĩnh vực viễn thông và thanh toán; Good Media (Bawanli) trong lĩnh vực vận tải và du lịch; cùng Mường Thanh Luxury Vientiane Hotel và Latsavong Wanda Vista Hotel trong lĩnh vực lưu trú.

Theo thỏa thuận, Green SM và các đối tác sẽ phát huy thế mạnh về công nghệ, dịch vụ và mạng lưới khách hàng để nghiên cứu tích hợp dịch vụ di chuyển điện vào hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển các chương trình ưu đãi và chăm sóc khách hàng. Qua đó, người dùng có thêm lựa chọn tiếp cận, thanh toán và sử dụng dịch vụ Green SM một cách thuận tiện trên các nền tảng quen thuộc.

Trong lĩnh vực du lịch và lưu trú, các bên sẽ nghiên cứu kết nối dịch vụ Green SM với hệ thống khách sạn và các điểm cung cấp dịch vụ, mang đến giải pháp di chuyển thuận tiện cho khách lưu trú, du khách và khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hợp tác với các đối tác truyền thông sẽ mở ra cơ hội triển khai các hoạt động đồng thương hiệu, giới thiệu dịch vụ và lan tỏa lợi ích của phương tiện giao thông điện tới cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tác phẩm Frontier Mark, nơi dấu ấn của từng đối tác được kết nối thành một biểu tượng chung, thể hiện tinh thần hợp tác và tầm nhìn phát triển hệ sinh thái xanh của các bên tại Lào.

photo.jpg

Bà Lê Thị Ngọc Linh – Phó Tổng Giám đốc Vận hành Green SM, chia sẻ: “Chuyển đổi xanh là hành trình cần sự đồng hành và chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau. Với Green Alliance Frontier, chúng tôi mong muốn tạo dựng một không gian kết nối để Green SM và các đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn, phát huy thế mạnh và tìm kiếm những cơ hội hợp tác thiết thực. Thông qua việc kết nối các nền tảng, dịch vụ và mạng lưới khách hàng, chúng tôi kỳ vọng có thể đưa các giải pháp di chuyển xanh đến gần hơn với người dân, đồng thời góp phần tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng và thị trường Lào”.

Sau 3 năm hiện diện tại Lào, Green SM đã thực hiện gần 4,6 triệu chuyến xe. Việc hợp tác với 10 đối tác chiến lược tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối của Green SM, hướng tới tích hợp dịch vụ di chuyển xanh với các tiện ích thiết yếu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Thông qua hợp tác đa lĩnh vực, Green SM và các đối tác kỳ vọng cùng mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp di chuyển điện, mang đến thêm tiện ích cho khách hàng và góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững tại Lào.

#Green SM #Lào #Xe điện #Giao thông bền vững #Hợp tác doanh nghiệp

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Vin Nexus Center: Ngôi trường mang màu những đám mây ban mai

Từ bản thiết kế đến chương trình học, Vin Nexus Center được xây dựng vì trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, mở ra con đường học tập, tự lập, hòa nhập cho các em.

4 giờ chiều thứ Sáu, cửa thang máy vừa mở, một nhóm học sinh ùa ra. Em đi sau nắm lấy vạt áo em đi trước. Nhìn thấy khách lạ, các em đồng thanh: "Cháu chào cô chú ạ!". Tiếng trước chưa dứt, tiếng sau đã đuổi tới, giọng cao giọng thấp, rành rọt vang lên như một bản acapella ngẫu hứng giữa hành lang còn vương nắng chiều.

Cảnh tượng ấy có lẽ bình thường ở bất cứ ngôi trường nào. Nhưng ở đây, nó là một cột mốc. Chỉ ba tuần trước, không ít em trong nhóm chưa từng ngồi lên chiếc xe nào khác ngoài xe của bố. Nhiều phụ huynh từng lo con sẽ không chịu đi cùng người lạ, sẽ hoảng hốt khi bước lên một chiếc xe đông người. Vậy mà giờ đây, thấy xe đến, các em nhanh nhẹn chào bố mẹ rồi leo lên ghế ngồi. Có em mỗi ngày đi về quãng đường 20 - 30 km mà không cần bố mẹ đi kèm.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Vin Nexus Center: Trường học hạnh phúc hình trái tim và những gam màu “lạ"

Không có màu sắc rực rỡ hay những hành lang dài đơn điệu, Vin Nexus Center được thiết kế tinh tế và tỉ mỉ dựa trên những nhu cầu của học sinh giáo dục đặc biệt.

anh-a1.jpg
Trường Giáo dục đặc biệt Vin Nexus Center được khởi công xây dựng và chính thức đón học sinh trong thời gian thần tốc - chưa đầy 12 tháng. Trong khoảng thời gian cực ngắn, từ khu đất trống, ngôi trường hạnh phúc hình trái tim, rộng 1,6 ha đã hiện lên với gam màu xanh dịu giữa lòng khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên). Trường hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận, các chương trình học theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập.
anh-a2.jpg
Bước qua cổng Vin Nexus Center, điều dễ nhận thấy là từ hành lang, lớp học đến những khoảng sinh hoạt chung đều khoác lên mình một bảng màu nhạt, ấm và dịu, thay cho các gam màu mạnh thường thấy ở trường học thông thường. Sự “lạ” ấy không bắt đầu từ mong muốn tạo ra một ngôi trường đẹp, mà từ một câu hỏi thực tế: “Làm thế nào để không gian không trở thành một nguồn gây quá tải giác quan cho trẻ?”, ThS giáo dục Nguyễn Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Khối Học thuật Vinschool, Giám đốc dự án Vin Nexus Center chia sẻ.
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Giám đốc dự án Vin Nexus Center: Không đặt 'trần' giáo dục cho trẻ đặc biệt

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ triết lý giáo dục của Vin Nexus Center – ngôi trường phi lợi nhuận chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Khối Học thuật và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Hệ thống Giáo dục Vinschool kiêm Giám đốc dự án Vin Nexus Center chia sẻ về triết lý giáo dục của Vin Nexus Center - Ngôi trường phi lợi nhuận chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...) vừa khai giảng khóa đầu tiên trong tháng 9/2026, tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên).

- Giáo dục trẻ đặc biệt là lĩnh vực khó, đến nay số lượng trường học chuyên biệt trong mảng này tại Việt Nam vừa ít vừa manh mún. Chị có thể chia sẻ điều gì đã khiến Vin Nexus Center dấn thân vào lĩnh vực đầy thách thức này, thậm chí còn đầu tư "khủng" tới 500 tỷ đồng?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

18 năm bền bỉ với nghề sửa điện, người phụ nữ khuyết tật trao đi cơ hội tự lập

Di chứng bại liệt từ nhỏ không ngăn chị Lê Thị Ngọc Lan theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng và quấn mô tơ suốt gần 18 năm. Từ những kinh nghiệm tích lũy trong công việc và cuộc sống, chị còn tận tình truyền nghề miễn phí cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ tự tin tìm hướng đi cho mình. Đây cũng là câu chuyện về nghị lực và sự sẻ chia được chương trình Nối trọn yêu thương, Tân Hiệp Phát lan tỏa.

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Mua nhà Vịnh Tiên, 3 năm ung dung nhận dòng tiền 6%/năm, đón đầu các cột mốc vận hành năm 2027

Một tài sản có dòng tiền ổn định là điểm tựa giúp chủ nhân vững vàng nắm giữ trong dài hạn. Tại “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise, chính sách cam kết tiền thuê tới 6%/năm trong 3 năm vừa mang lại sự chủ động tài chính cho gia chủ, vừa mở ra khoảng đệm thảnh thơi để đón đầu thời điểm các đại tiện ích đồng loạt vận hành trong năm 2027.

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Paris theo đuổi mô hình “đô thị 15 phút” hay Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc tiên phong phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Nhiều thành phố đã chuyển từ tư duy mở rộng hạ tầng sang tổ chức lại không gian sống. Điểm chung là đưa nhà ở, việc làm, giao thông, trường học, y tế, công viên và dịch vụ thiết yếu đến gần nhau hơn.

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

Với những người từng học tập, làm việc tại Liên Xô, âm nhạc Nga và Đông Âu không chỉ gợi nhắc một nền văn hóa đặc sắc mà còn lưu giữ ký ức của tháng năm tuổi trẻ. Những giai điệu thân quen ấy sẽ được tái hiện trong chương trình hòa nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương” diễn ra tối 14/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, đưa khán giả trở về miền ký ức qua những tác phẩm giao hưởng giàu cảm xúc.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

BIDV - cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

BIDV - cầu nối tài chính góp phần thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn doanh nghiệp đi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm chính thức Nhật Bản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Hé lộ quy trình tuyển bác sĩ nội trú khắt khe tại VinUni

Thay vì chỉ căn cứ vào bảng điểm và xếp loại tốt nghiệp, VinUni áp dụng quy trình tuyển học viên bác sĩ nội trú cực gắt gao với 3 vòng sàng lọc. Cách làm này giúp trường có thêm căn cứ so sánh ứng viên đến từ các cơ sở đào tạo về y khoa trong nước và quốc tế, trước khi đánh giá sâu về tư duy lâm sàng và tiềm năng nghề nghiệp.

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Đường sắt 5 phút/chuyến định hình vị thế cửa ngõ biển, gia tăng sức hút cho Vịnh Tiên

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khai thác với tần suất 5 phút/chuyến vào giờ cao điểm, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vinhomes Green Paradise còn khoảng 13 phút. Trong đó, Vịnh Tiên sở hữu lợi thế chiến lược tiếp giáp tổ hợp ga - depot, đón đầu dòng khách và hoạt động giao thương, đồng thời mở ra lựa chọn an cư ven biển nhưng vẫn duy trì kết nối thuận tiện với lõi nội đô.

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

PVFCCo – Phú Mỹ nâng kế hoạch lợi nhuận 2026 lên 1.445 tỷ đồng

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) vừa công bố điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên 1.445 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu dự kiến đạt 19.000 tỷ đồng.

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Các nhà khoa học của VinUni nghiên cứu giải mã gene 1.000 giống lúa Việt Nam

Tại Hội thảo Quốc tế về Ứng dụng Công nghệ Gen trong Nông nghiệp (SAGA 2026) diễn ra mới đây, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VIBD), Trường Đại học VinUni giới thiệu dự án nghiên cứu VN1K-RICE – giải trình tự hệ gene 1.000 giống lúa Việt Nam. Dự án hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền quy mô lớn, làm nền tảng cho bảo tồn nguồn gene bản địa và chọn tạo giống mới có chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

Hải Phòng sắp có miền tư gia mang tinh thần Vinhomes Riverside?

TTại Hà Nội, Vinhomes Riverside từ lâu được xem là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu bên sông, “danh thiếp” của cộng đồng thành đạt bậc nhất Hà thành. Giờ đây, khi một khu mới sắp ra mắt tại Vinhomes Royal Island, Hải Phòng đứng trước kỳ vọng về một miền sống tiếp nối “tinh thần Riverside”, được kiến tạo trên địa thế đô thị đảo độc đáo và mang khí chất riêng của những chủ nhân đất Cảng.

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Bí kíp “săn” vé tặng Live concert “Bay về phía mặt trời” tại NCB

Sở hữu sớm những cặp vé Live concert “Bay về phía mặt trời” – đêm nhạc kỷ niệm 25 năm sự nghiệp của Divo Tùng Dương tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình – được Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) dành tặng riêng khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu Đặc Quyền với khoản tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng.

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Khi kết nối đô thị được tính bằng phút: Từ Paris, Melbourne,... đến bài toán tái thiết Vĩnh Hưng

Paris theo đuổi mô hình “đô thị 15 phút” hay Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc tiên phong phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Nhiều thành phố đã chuyển từ tư duy mở rộng hạ tầng sang tổ chức lại không gian sống. Điểm chung là đưa nhà ở, việc làm, giao thông, trường học, y tế, công viên và dịch vụ thiết yếu đến gần nhau hơn.

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ, tổng tài sản vượt 429.376 tỷ đồng

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% cùng kỳ, tổng tài sản vượt 429.376 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt gần 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng ghi nhận 3.940 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm; Dư nợ cấp tín dụng tăng 11,3%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,28%.