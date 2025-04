Trương Ngọc Ánh thừa nhận bán tài sản trả nợ

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Vietnamnet, diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết, một công ty mãi không chịu trả team của cô gần 30 tỷ đồng. “Có thể sắp tới chúng tôi phải ra tòa giải quyết chuyện này. Tôi đã hết sức tạo điều kiện, thậm chí chấp nhận cho họ trả 100 triệu/lần trong 10 - 15 năm….Tiền là mồ hôi nước mắt, tôi đã sẵn sàng tặng họ một nửa, cho phép trả chậm phần còn lại. Tuy vậy, họ không cho thấy thiện chí”, Trương Ngọc Ánh tiết lộ. Chia sẻ thêm trên Znews, Trương Ngọc Ánh cho biết, nguyên cả một team của cô đã cố gắng để làm nên một dự án nên cô đã bán tài sản để trả nợ cho mọi người khi chưa đòi được khoản nợ gần 30 tỷ đồng. Vào tháng 5/2024, Trương Ngọc Ánh nhắc đến công ty đã nợ tiền team của cô hơn 9 tháng qua. "Đơn vị này không có chút thiện chí nào. Các giấy xác nhận công nợ và lịch thanh toán cũng đã ký nhiều lần. Bên tôi đồng ý cho đối tác thanh toán làm 50 lần cũng được để chia sẻ khó khăn nhưng tình hình không khả quan", Trương Ngọc Ánh viết trên trang cá nhân. Nữ diễn viên phim Hương ga nói thêm: "9 tháng qua phía tôi chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi nhưng tôi vẫn im lặng, nhẹ nhàng lịch sự để giữ hình ảnh đối tác. Song mọi việc đã đi quá giới hạn. Tôi chỉ mong đối tác giữ chữ tín và tôn trọng lẫn nhau”. Trong năm 2024, Trương Ngọc Ánh còn gặp khó khăn khi công ty do cô làm đại diện bị kiện. Cụ thể, theo Người Lao Động, ngày 1/12/2023, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM và TNA Entertainment ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3/12/2023 tại Nhà hát Thành phố, do trung tâm quản lý. Khi chương trình tổ chức xong, phía TNA Entertainment chậm trễ thanh toán khoản phí 324,3 triệu đồng. Phía Công ty TNA Entertainment đã gửi công văn đề nghị thanh toán số tiền 324,3 triệu đồng thành nhiều đợt, sau đó tiếp tục nhiều lần gửi công văn xin gia hạn trả công nợ. Sau nhiều lần đề nghị nhưng vẫn không được thanh toán, phía trung tâm đã nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Thủ Đức, đòi khoản nợ (gốc và phạt vi phạm) 360,9 triệu đồng. Chiều ngày 28/10/2024, Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM xác nhận diễn viên Trương Ngọc Ánh trả hết nợ. Vì vậy, phía trung tâm rút đơn kiện. Xem video: "Trương Ngọc Ánh dự sự kiện". Nguồn FB Trương Ngọc Ánh

