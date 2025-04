Hot face sao Việt: Mỹ Tâm gợi cảm với váy trễ vai

Tin tức sao Việt 20/4: Mỹ Tâm tỏa sáng trong chiếc váy trắng trễ vai điểm xuyết hoa. Ảnh: FB My Tam Hiền Thục ăn mặc trẻ trung, trải nghiệm đi tàu điện. Ảnh: FB Hien ThucSơn Tùng chơi bóng rổ, không quên đăng status "thả thính": "Nhắm rổ, nhưng lại ném nhầm vào tim em". Ảnh: FB M-TP Vợ chồng ca sĩ Hồ Ngọc Hà lên đồ sang chảnh đi sự kiện. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha Diễn viên Hồng Ánh hài hước nói: "Sáng mở mắt nhìn giá vàng mà em đứng không nổi, dựa cửa nhìn lâu và phát hiện ra chỉ có nghèo là thật". Ảnh: FB Phạm Thị Hồng Ánh Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo dậy sớm đưa con gái đến trường nhận hai huy chương chạy bộ, "cạnh tranh thành tích với papa". Ảnh: FB Thanh Thảo Tú Vi sau đêm diễn: "Hôm đó hát Em Gái Mưa tưng bừng tưng bừng, hôm nay nhớ lại buồn muốn khóc! Gió em ơi! … biết bao giờ đây…". Ảnh: FB Lê Tú Vi Buổi tập nhạc của Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh Diễm My tung bộ ảnh xinh đẹp như nàng thơ. Ảnh: FB Vu Pham Diem My

