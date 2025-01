Đường tình của Phương Lê - Vũ Luân trước khi gắn bó

Mới đây, Phương Lê chia sẻ trên Vietnamnet, cô giao quyền kinh doanh cho Vũ Luân để sẵn sàng có con chung. Ảnh: Vietnamnet. Phương Lê hiện tại có 3 cô con gái chung với chồng cũ. Ảnh: FB Phương Lê. Phương Lê và chồng cũ có 13 năm gắn bó. Thời còn mặn nồng, Phương Lê được nửa kia tặng 3 viên kim cương vào sinh nhật năm 2019, nhẫn 21 tỷ dịp 8/3 năm 2017 và 6 tỷ tiền mặt cho việc giảm được 6 kg. Ảnh: FB Phương Lê. Sau tuyên bố ly hôn, Phương Lê lên tiếng mong cư dân mạng đừng suy diễn về chuyện riêng của cô. Người đẹp bức xúc cho biết, một số người đã dựng lên câu chuyện cô ly hôn do hai con riêng của chồng về muốn chia tài sản nhưng cô không đồng ý. Ảnh: FB Phương Lê. “Lời cuối cùng tôi muốn nói là tôi lấy anh An, lúc đó anh đã ly hôn 9 năm rồi. Thôi dừng lại giùm, tôi cảm ơn nhiều lắm. Đừng có nhắc và động tới 5 đứa con của anh An, đặc biệt là hai anh chị lớn”, Phương Lê bày tỏ. Ảnh: FB Phương Lê. Trước khi đến với Phương Lê, Vũ Luân trải qua một số mối tình. Trong cuộc phỏng vấn với Thế Giới Trẻ, nam nghệ sĩ cho biết, ngày chưa đi hát, anh quen một cô gái nhưng khi hoạt động nghệ thuật, anh thấy bản thân yêu nghề hơn nên quyết định chia tay. Ảnh: FB Vũ Luân. Vũ Luân từng có mối tình sâu đậm với một tiểu thư con nhà giàu kém anh gần 20 tuổi. Bố mẹ bạn gái Vũ Luân muốn anh kinh doanh theo con đường mà họ đã sắp đặt sẵn. Tuy nhiên, Vũ Luân lại muốn đi hát. Ảnh: FB Vũ Luân. Vũ Luân không thể để người yêu chờ đợi cũng như không đủ bản lĩnh để đồng ý cho bạn gái bỏ nhà theo mình. Vì vậy, nam ca sĩ quyết tâm chia tay bạn gái. Ảnh: FB Vũ Luân. Vũ Luân từng yêu một bạn diễn nhưng không được fan ủng hộ, thậm chí người hâm mộ bịa đặt ra những câu chuyện tưởng như là thật để đôi bên hiểu lầm nhau rồi chia tay. Sau này, khi biết chuyện, Vũ Luân và bạn gái cũ vẫn không tái hợp. Ảnh: FB Vũ Luân. Xem video: "Nhan sắc gợi cảm của Phương Lê". Nguồn FB Phương Lê

