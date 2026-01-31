Hà Nội

Garmin Fenix 8 MicroLED biến cổ tay thành ví điện tử

Garmin Fenix 8 MicroLED không chỉ là đồng hồ thể thao cao cấp mà còn hỗ trợ thanh toán MoMo tiện lợi.

Thiên Trang (TH)
Garmin Fenix 8 MicroLED ra mắt với khả năng định vị GPS chính xác và màn hình MicroLED sắc nét. (Ảnh: Genk)
Điểm nhấn đặc biệt là tính năng thanh toán MoMo ngay trên đồng hồ, không cần mang ví hay điện thoại.(Ảnh: Genk)
Người dùng có thể chạy bộ, tập luyện rồi ghé cửa hàng tiện lợi và thanh toán chỉ bằng một cú quét.(Ảnh: Genk)
Loa của đồng hồ được cải tiến lớn hơn 50%, giúp phát tín hiệu rõ ràng khi tìm đồ hoặc nhận thông báo.(Ảnh: Genk)
Garmin Pay vẫn tồn tại song song, nhưng MoMo trở thành lựa chọn bổ sung hữu ích cho người dùng Việt.(Ảnh: Genk)
Với các cửa hàng có máy POS hoặc quét QR, việc thanh toán bằng đồng hồ diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.(Ảnh: Genk)
Ngoài thanh toán, Fenix 8 MicroLED hỗ trợ đa dạng chế độ tập luyện, theo dõi sức khỏe và giấc ngủ chi tiết.(Ảnh: Genk)
Đây là minh chứng cho xu hướng đồng hồ thể thao trở thành “chiếc ví” trên cổ tay, gọn nhẹ và thực tế hơn bao giờ hết.(Ảnh: Genk)
Thiên Trang (TH)
