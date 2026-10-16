[GALLERY] Hà Nội dùng xe chuyên dụng cắt tỉa chùm hoa sữa

Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu Tesla Roadster mới hướng tới sản xuất thương mại, dự kiến bán ra năm 2028. Xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chưa đầy 1 giây.
CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu Tesla Roadster mới hướng tới sản xuất thương mại, dự kiến bán ra năm 2028. Xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chưa đầy 1 giây.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/10/2026, Ma Kết củng cố sự nghiệp, các cung hoàng đạo khác chú trọng tài chính, cảm xúc và tình cảm.
Sau khi rời căn biệt thự gắn bó 17 năm, Đàm Vĩnh Hưng xây dựng nơi ở mới, chú trọng không gian học tập và sinh hoạt của con trai.
Lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới, Phương Anh Đào nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Mẫu sedan hạng sang BMW M760 xDrive mới sẽ thay thế 760i xDrive tiền facelift và tạm thời là bản 7 Series cao cấp nhất cho tới khi Alpina siêu sang ra mắt.
Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry 2027 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ với thiết kế, trang bị và hệ truyền động giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Sửu tình cảm khởi sắc, Thân, Thìn đón tin vui, tuổi Ngọ cần thận trọng trong cảm xúc và chi tiêu.
Bước sang tuổi 50, ca sĩ Đan Trường vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi gương mặt điển trai, làn da ít nếp nhăn và vóc dáng phong độ.
Là loại quả dân dã, dễ tìm mua tại các khu chợ Việt, đậu bắp được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng phong phú.
Bentley Torcal EV vừa chính thức ra mắt tại châu Á, cụ thể là Hàn Quốc. Đây là mẫu SUV thuần điện thương mại đầu tiên trong lịch sử của hãng xe sang Anh Quốc.
Hãng xe địa hình Ineos Automotive vừa bổ sung phiên bản đặc biệt mang tên Helmsman cho dòng SUV Grenadier đời 2027, cạnh tranh Toyota Land Cruiser Prado mới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 16/10/2026, người cung Bọ Cạp cần bình tĩnh trước vấn đề nhạy cảm, trong khi đó Kim Ngưu nên thận trọng với các vấn đề tiền bạc.
Với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho năm 2026 của mẫu hatchback Toyota Glanza dựa trên cơ sở Suzuki Baleno, Toyota đã cố đổi thiết kế đầu xe cho "ngầu" hơn.
Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.
Dòng SUV Ford Bronco 2027 vừa được bổ sung thêm 2 phiên bản mới, kèm động cơ 3.0 V6 tăng áp kép vốn trước đây chỉ dành cho Bronco Raptor và Ranger Raptor.
Mẫu xe tay ga Honda NS125FX 2026 hướng tới là nam giới trẻ tuổi nhờ thiết kế góc cạnh cá tính và có phiên bản hợp tác cùng series mecha anime nổi tiếng Gundam.
Những hình ảnh mới nhất hé lộ diện mạo và nội thất của Toyota Fortuner 2027, cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể để gia tăng sức cạnh tranh.
Trong tháng 9/2026, top ôtô ế nhất tại thị trường Việt không thay đổi, đáng chú ý là có sự góp mặt của hai gương mặt mới Hyundai Venue và Toyota Wigo.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mão, Mùi được khuyến khích phát huy thế mạnh, Tỵ nên thận trọng với quyết định tài chính và hợp tác.
Vốn gắn với hình ảnh nữ tính cùng mái tóc dài, Nam Thương bất ngờ cắt tóc ngắn để đi concert thần tượng, mang đến diện mạo khác lạ.