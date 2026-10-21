[e-Magazine] Mai Anh: 'Tôi muốn phát huy thế mạnh ở Supermodel International'

Mai Anh tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển ở sân chơi người mẫu sau những trải nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc. Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Mai Anh chia sẻ về sự khác biệt giữa hai lĩnh vực, quá trình chuẩn bị cho Supermodel International 2026 và mong muốn đưa bản sắc Việt vào thời trang hiện đại.

- Chị từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Miss Cosmo Vietnam 2025. Điều gì khiến chị tiếp tục thử sức tại Supermodel International 2026, thay vì lựa chọn một hướng đi khác trong sự nghiệp?

Mỗi cuộc thi là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tôi ở từng giai đoạn. Nếu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hay Miss Cosmo Vietnam 2025 giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, hoàn thiện hình ảnh và khả năng truyền cảm hứng, thì Supermodel International 2026 là cơ hội để tôi phát huy cá tính thời trang và kỹ năng trình diễn.

Tôi muốn trở về với điểm xuất phát của mình, đó là một người mẫu chuyên nghiệp. Sau những trải nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc, tôi càng hiểu rõ bản thân yêu thích điều gì và muốn phát triển theo hướng nào.

Tôi tin hành trình chinh phục thời trang vẫn còn nhiều cơ hội phía trước. Lần này, tôi muốn thử thách bản thân trong môi trường quốc tế, đồng thời khẳng định khả năng phát triển đa dạng của một người mẫu Việt Nam.

- Khi quyết định bước vào sân chơi người mẫu quốc tế, chị đặt mục tiêu cụ thể nào cho chặng đường sự nghiệp sắp tới?

Mục tiêu của tôi tại Supermodel International 2026 là giành danh hiệu cao nhất và mang vinh quang về cho Việt Nam. Khi có cơ hội đại diện đất nước tại một cuộc thi quốc tế, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi mục tiêu đó.

Xa hơn, tôi mong muốn xây dựng hình ảnh một người mẫu có khả năng làm việc trong môi trường thời trang chuyên nghiệp, được thử sức với nhiều phong cách và tiếp cận những tiêu chuẩn trình diễn quốc tế.

Bên cạnh công việc người mẫu, tôi còn là huấn luyện viên catwalk và sáng lập một học viện đào tạo năng khiếu, nghệ thuật. Những trải nghiệm tại cuộc thi sẽ giúp tôi có thêm kiến thức thực tế để chia sẻ với học viên, đặc biệt là các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề người mẫu.

Với tôi, thành quả không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở những gì bản thân tích lũy được sau hành trình này.

- Theo chị, điểm khác biệt cốt lõi giữa một cuộc thi hoa hậu và một cuộc thi người mẫu là gì? Sự khác biệt đó đòi hỏi chị thay đổi tư duy dự thi như thế nào?

Theo tôi, khác biệt lớn nhất nằm ở trọng tâm đánh giá. Một cuộc thi hoa hậu hướng đến vẻ đẹp tổng hòa, từ nhan sắc, tri thức đến khả năng giao tiếp và truyền cảm hứng. Trong khi đó, cuộc thi người mẫu chú trọng kỹ năng trình diễn, khả năng thể hiện trang phục và truyền tải tinh thần của bộ sưu tập.

Sự khác biệt ấy đòi hỏi tôi linh hoạt trong cách thể hiện bản thân. Nếu ở sân chơi hoa hậu, tôi hướng đến hình ảnh chỉn chu, hài hòa và gần gũi, thì trên sàn diễn thời trang, người mẫu cần biết biến hóa, kiểm soát hình thể, ánh mắt và thần thái để phù hợp với từng thiết kế.

Tôi không nghĩ mình phải loại bỏ hoàn toàn hình ảnh đã xây dựng trước đây. Điều quan trọng là hiểu rõ yêu cầu của từng sân khấu và tìm cách thể hiện đúng tinh thần mà nhà thiết kế muốn truyền tải.

- Sau 7 năm hoạt động trên sàn diễn, kỹ năng chuyên môn nào chị vẫn muốn cải thiện trước khi bước vào cuộc thi?

Tôi khá tự tin với kỹ năng catwalk, khả năng cảm nhận nhịp nhạc và thích nghi với nhiều kiểu trang phục, sàn diễn khác nhau. Tuy nhiên, kỹ năng tôi muốn hoàn thiện hơn là xử lý tình huống.

Trên sàn diễn, những sự cố như giày gặp vấn đề, trang phục bị vướng hay đội hình thay đổi đều có thể xảy ra bất ngờ. Người mẫu không chỉ cần biết cách khắc phục mà còn phải giữ được thần thái và tiếp tục phần trình diễn tự nhiên. Điều đó đòi hỏi phản xạ nhanh, sự bình tĩnh và kinh nghiệm thực tế.

Trong quá trình chuẩn bị, tôi xem lại các show thời trang quốc tế để quan sát cách người mẫu xử lý tình huống, đồng thời ghi hình các buổi tập để tự đánh giá kỹ thuật trình diễn. Tôi cũng luyện tập với nhiều loại giày cao gót và rèn thể lực để duy trì sự ổn định trong những lịch trình kéo dài.

Tôi hiểu rằng kinh nghiệm không thể thay thế hoàn toàn việc chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị nghiêm túc sẽ giúp mình chủ động hơn trước những tình huống ngoài dự kiến.

- Với kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo năng khiếu, chị vận dụng những phương pháp nào để duy trì sự tiến bộ của bản thân trong quá trình chuẩn bị?

Tôi thường xuyên ghi hình các buổi tập để xem lại từng bước đi, góc mặt, ánh mắt và cách chuyển động. Khi quan sát mình qua video, tôi có thể nhận ra những chi tiết chưa tốt mà đôi khi bản thân không cảm nhận được trong lúc trình diễn.

Tôi cũng chia nhỏ mục tiêu luyện tập theo từng ngày, từng tuần để theo dõi sự tiến bộ. Bên cạnh kỹ thuật, tôi chú trọng tâm lý biểu diễn, bởi sự tự tin không chỉ đến từ kỹ năng mà còn từ khả năng kiểm soát cảm xúc khi đứng trước áp lực.

Việc vừa là người mẫu, vừa làm công tác đào tạo giúp tôi nhìn nhận quá trình chuẩn bị từ hai góc độ. Tôi hiểu mình cần nghiêm khắc ở đâu, đồng thời phải biết điều chỉnh phương pháp để tránh luyện tập quá sức.

- Về phong cách trình diễn và thời trang, chị muốn xây dựng dấu ấn cá nhân như thế nào tại Supermodel International 2026?

Tôi hướng đến hình ảnh một người mẫu kết hợp văn hóa với tinh thần thời trang hiện đại. Tôi muốn giữ nét quyến rũ, sắc sảo của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tự tin, cá tính và khả năng biến hóa trên sàn diễn quốc tế.

Trong cuộc thi lần này, áo dài Trung Đỉnh là điểm nhấn tôi lựa chọn để truyền tải tinh thần đó. Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn có khả năng thích nghi với ngôn ngữ thời trang đương đại, từ cách xử lý chất liệu, phom dáng đến thần thái của người mặc.

Tôi muốn cho thấy vẻ đẹp truyền thống và tinh thần hiện đại không nhất thiết đối lập nhau. Khi được thể hiện phù hợp, những giá trị văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho thời trang quốc tế.

- Khi làm việc và giao lưu với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, chị chuẩn bị những gì để thích nghi với môi trường đa văn hóa?

Tôi chú trọng ba yếu tố là ngoại ngữ, sự chủ động và thái độ tôn trọng khác biệt.

Tiếng Anh giúp tôi giao tiếp, chia sẻ câu chuyện của bản thân và lắng nghe trải nghiệm từ các đại diện khác. Tôi cũng tìm hiểu trước về văn hóa Thái Lan, đồng thời học một số câu giao tiếp tiếng Thái cơ bản để thuận tiện hơn trong quá trình sinh hoạt và kết nối.

Tuy nhiên, khả năng hội nhập không chỉ nằm ở ngôn ngữ. Điều quan trọng là mình có sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng khác biệt và chủ động tạo ra sự kết nối hay không.

Tôi muốn mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam thân thiện, cởi mở nhưng vẫn có chính kiến và bản sắc riêng. Việc gặp gỡ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa cũng giúp tôi hiểu thêm về cách họ nhìn nhận thời trang và nghề người mẫu.

- Với vai trò đại diện Việt Nam tại Supermodel International 2026, chị muốn bạn bè quốc tế nhìn nhận người mẫu Việt Nam qua những phẩm chất nào?

Tôi mong bạn bè quốc tế nhìn thấy ở người mẫu Việt Nam sự chuyên nghiệp, khả năng thích nghi và tinh thần làm nghề bền bỉ. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, người mẫu cần có thái độ nghiêm túc, trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi để đáp ứng những yêu cầu khác nhau của công việc.

Tôi cũng muốn cho thấy người mẫu Việt Nam có khả năng biến hóa đa dạng, từ hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng đến cá tính, sắc sảo. Sự linh hoạt ấy cần đi cùng bản sắc riêng, bởi mỗi người mẫu không chỉ thể hiện trang phục mà còn góp phần tạo nên câu chuyện của bộ sưu tập.

Tôi không kỳ vọng chỉ một cuộc thi có thể thay đổi cách nhìn của bạn bè quốc tế về thời trang Việt Nam. Nhưng nếu mỗi đại diện đều làm tốt vai trò của mình, những dấu ấn được tạo ra sẽ góp phần mở rộng cơ hội cho người mẫu Việt trên các sân khấu quốc tế.

- Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!