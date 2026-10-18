Dùng Claude AI, người đàn ông tìm thấy ứng viên hành tinh mới

Chỉ trong khoảng hai tuần, Pavel Rabtsevich, quản lý sản phẩm 28 tuổi sống tại Tây Ban Nha, đã phân tích dữ liệu của hơn 126.000 ngôi sao và phát hiện tín hiệu có thể liên quan đến một hành tinh chưa từng được ghi nhận. Điều đáng chú ý là anh không có kính viễn vọng riêng hay được đào tạo chuyên sâu về thiên văn học. Thay vào đó, Rabtsevich tận dụng Claude AI cùng các công cụ lập trình để khai thác dữ liệu công khai từ TESS, kính viễn vọng không gian của NASA chuyên tìm kiếm hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời.

Pavel Rabtsevich khai thác dữ liệu công khai từ kính viễn vọng TESS để tìm kiếm tín hiệu có thể liên quan đến hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời. (Ảnh: Pavel Rabtsevich)

TESS phát hiện ứng viên hành tinh bằng phương pháp quá cảnh, theo dõi những lần độ sáng của một ngôi sao giảm khi thiên thể đi qua phía trước. Trong quá trình rà soát dữ liệu, Rabtsevich chú ý đến ngôi sao TIC 4206066, cách Trái Đất khoảng 116 năm ánh sáng. Độ sáng của ngôi sao giảm khoảng 0,05% trong gần hai giờ, với chu kỳ lặp lại 3,18 ngày. Khi kiểm tra dữ liệu lưu trữ, anh nhận thấy tín hiệu tương tự từng xuất hiện trong các đợt quan sát năm 2018 và 2020, củng cố giả thuyết cần được nghiên cứu thêm.

Để xử lý lượng dữ liệu lớn, Rabtsevich sử dụng Claude Code và một số công cụ AI khác để viết chương trình, phân tích tín hiệu, tính toán quỹ đạo và kiểm tra những nguyên nhân có thể dẫn đến kết quả sai. Trong khoảng hai tuần, anh thực hiện 74 lượt phân tích và tạo hơn 1.000 tập lệnh. Một phép thử quan trọng là dùng dữ liệu của hai năm để dự đoán thời điểm tín hiệu xuất hiện trong năm còn lại bị ẩn. Khi thực hiện theo cả ba cách kết hợp, các dự đoán đều phù hợp với dữ liệu quan sát. Anh cũng rà soát hàng trăm nghìn cảnh báo tự động và nhiều nguồn tài liệu khoa học để tìm kiếm kết quả tương tự.

Theo ước tính ban đầu, nếu tín hiệu thực sự do một hành tinh gây ra, thiên thể này có thể có kích thước khoảng 1,4 lần Trái Đất và hoàn thành một vòng quỹ đạo trong hơn ba ngày. Nhiệt độ bề mặt được dự đoán vào khoảng 1.000 độ F, tương đương khoảng 538 độ C. Rabtsevich còn nhận thấy một tín hiệu khác có chu kỳ 11,13 ngày, nhưng cho rằng bằng chứng chưa đủ mạnh để kết luận có thêm hành tinh. Anh cũng loại bỏ một nhận định thống kê trong báo cáo ban đầu sau khi nhận ra mức độ chắc chắn đã bị diễn giải quá mức.

Tín hiệu giảm độ sáng theo chu kỳ của ngôi sao TIC 4206066 cần được kiểm chứng bằng các đợt quan sát tiếp theo. (Ảnh: Pavel Rabtsevich)

Ứng viên này hiện vẫn cần được xác minh bằng quan sát độc lập. Theo kế hoạch, TESS dự kiến theo dõi ngôi sao từ ngày 31/10 đến 26/11/2026, sau khi đề xuất quan sát với tần suất hai phút được chấp thuận. Rabtsevich đã đưa ra các thời điểm cụ thể mà tín hiệu giảm sáng cần xuất hiện nếu giả thuyết đúng, giúp kết quả có thể được kiểm chứng khách quan. Câu chuyện cho thấy Claude AI có thể hỗ trợ người ngoài giới nghiên cứu chuyên nghiệp khai thác dữ liệu khoa học, nhưng một tín hiệu bất thường chưa đồng nghĩa với phát hiện hành tinh đã được xác nhận. Kết luận cuối cùng vẫn phụ thuộc vào dữ liệu quan sát và quá trình thẩm định khoa học.