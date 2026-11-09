Dự đoán ngày 10/11/2026 cho 12 con giáp: Tỵ cẩn trọng tiền bạc

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tỵ có thể gặp lời mời hấp dẫn về tiền bạc, nhưng cần tỉnh táo kiểm tra điều kiện trước khi quyết định.
Lô xe Mitsubishi Outlander mới đã chính thức về đến Việt Nam với thay đổi về thiết kế, tiện nghi và hệ truyền động. Xe chốt lịch ra mắt vào tháng 12/2026.
Nissan đã chính thức giới thiệu Navara Pro Plug-in Hybrid 2027 tại Philippines với hai phiên bản dẫn động 4x4, giá từ 2,448 triệu peso (khoảng 990 triệu đồng).
Khách hàng nườm nượp ghé chợ phiên đá quý chỉ mở 1 ngày trong tuần trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Có khách mang theo cả kính lúp, đèn chuyên dụng để thẩm định.
Mẫu xe adventure "giá mềm" Yamaha Tenere 4 Concept vừa chính thức ra mắt tại EICMA 2026, cho thấy một mẫu adventure dưới 500cc trong tương lai gần.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/11/2026, Bọ Cạp đứng trước cơ hội làm mới bản thân, nhưng cần dứt khoát khép lại chuyện cũ để đón một khởi đầu rõ ràng.
Sự xuất hiện của Altior bổ sung một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn vào danh mục sản phẩm vốn đã có các mẫu SUV hiệu suất cao và siêu xe điện của Yangwang nhà BYD.
Toyota RAV4 2027 tại Mỹ được điều chỉnh tăng giá trên cả hai dòng hybrid và plug-in hybrid. Phiên bản Woodland nhận được nhiều nâng cấp tăng khả năng off-road.
Những chiếc xe điện MG Urban đầu tiên vừa xuất hiện tại cảng Hiệp Phước, TP.HCM, cho thấy mẫu xe điện đô thị cỡ B này chuẩn bị mở bán tại thị trường Việt Nam.
Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1m71, có số đo ba vòng 79-58-88 cm.
Á hậu Trương Tri Trúc Diễm tiếp tục thu hút sự chú ý với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng mảnh mai và phong cách thời trang gợi cảm ở tuổi 39.
Mercedes-AMG SL 63 S E Performance VIN 2024 mui trần hiện đang được một đại lý tại Việt Nam giảm giá tới 900 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 11,39 tỷ đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Mùi cần giữ bình tĩnh khi đối diện với những ý kiến trái chiều.
Trần Tiểu Vy và Ngọc Xuân cùng góp mặt trong “Bò sữa bay”, thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp riêng và những nỗ lực làm mới bản thân qua diễn xuất.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/11/2026, Song Tử có thể nhận tin bất ngờ từ người cũ, trong khi Bọ Cạp đứng trước lựa chọn quan trọng.
Yamaha vừa chính thức giới thiệu XENTER E mới tại triển lãm EICMA 2026, đánh dấu bước tiến mới của hãng Nhật Bản trong phân khúc xe tay ga thuần điện.
Mẫu xe sedan BYD Seal 07 thế hệ thứ hai sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới, có hệ thống trợ lái nâng cao God’s Eye B và pin Blade với công nghệ sạc nhanh 9 phút.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mão đón cơ hội hợp tác bất ngờ, Thìn không nên cho vay tiền hoặc tham gia giao dịch thiếu minh bạch.
Hãng xe Volkswagen đang chuẩn bị nâng cấp giữa vòng đời một loạt các dòng sedan hạng B dựa trên nền tảng MQB A0, và Virtus sẽ là mẫu xe đầu tiên.
Từ cuối tháng 10, nhiều bài đăng chào bán Nissan Patrol 2026 xuất hiện trên mạng xã hội. Mẫu SUV được giới thiệu có nhiều tính năng cao cấp, kể cả nâng hạ gầm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/11/2026, Thiên Bình có thể nhận được lời mời gặp gỡ bất ngờ, dễ tìm lại sự đồng điệu cùng người thương sau thời gian bận rộn.
Thảo Nhi Lê, Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau cuộc thi sắc đẹp.