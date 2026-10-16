Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đột kích sới bạc, bắt giữ 4 đối tượng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

1792111557426-121827264945462694-6423142075566085685-f89bfb722e44ed02383c4f9087356c30.jpg
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 6/10, tại thôn Thanh Bình (xã Quảng Trạch), lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh “Phỏm”, thắng thua bằng tiền, gồm: Hoàng Thị Lự (SN 1980, trú tại thôn Xuân Hòa); Dương Phương Đông (SN 1972, trú tại thôn Tú Loan); Trần Văn Thành (SN 1991, trú tại thôn Thanh Lương) và Dương Đình Long (SN 1971, trú tại thôn Thanh Bình), cùng thuộc xã Quảng Trạch.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 15 triệu đồng, 2 bộ bài dùng để đánh bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai.
#Công an #Quảng Trị #bắt giữ #nhóm đối tượng #đánh bạc #khởi tố

Bài liên quan

Xã hội

Bắt khẩn cấp kẻ bắn bạn trọng thương ở Lào rồi trốn về Việt Nam

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đình Giang (TP Hà Nội ) đã dùng súng bắn đồng nghiệp trọng thương tại một khách sạn ở Lào rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Ngày 15/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về trường hợp anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu với hai vết thương do đạn bắn ở vùng bụng và đùi.

Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ đường dây tổ chức nhập cảnh “chui” vào Việt Nam

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người khác nhập, xuất cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 3/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 26/9, tại Km 589+400, tuyến cao tốc thuộc địa bàn xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã dừng, kiểm tra xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 43H-145.39.

Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau đánh bạc, nhóm đối tượng lĩnh gần 28 năm tù

Với cáo buộc về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, nhóm đối tượng đã bị Toà án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt gần 28 năm tù.

Ngày 30/7, Toà án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Dương Hữu Nhã cùng đồng phạm về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h45 ngày 27/2/2026, tại nhà Hoàng Thế Anh ở xã Cẩm Duệ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thế Anh (SN 1990) và Dương Hữu Nhã (SN 1996), cùng trú xã Cẩm Duệ; Võ Văn Giáp (SN 1996) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1983), cùng trú xã Cẩm Xuyên; Tôn Đức Ngọc (SN 1985, trú phường An Phú, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Viết Nhâm (SN 1992, trú xã Đức Thịnh) cùng một số người khác đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hoa sữa bung nở khắp phố phường Hà Nội

Hoa sữa bung nở khắp phố phường Hà Nội

\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.