Đột kích sới bạc, bắt giữ 4 đối tượng ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 16/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Đánh bạc”, theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 6/10, tại thôn Thanh Bình (xã Quảng Trạch), lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh “Phỏm”, thắng thua bằng tiền, gồm: Hoàng Thị Lự (SN 1980, trú tại thôn Xuân Hòa); Dương Phương Đông (SN 1972, trú tại thôn Tú Loan); Trần Văn Thành (SN 1991, trú tại thôn Thanh Lương) và Dương Đình Long (SN 1971, trú tại thôn Thanh Bình), cùng thuộc xã Quảng Trạch.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 15 triệu đồng, 2 bộ bài dùng để đánh bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.