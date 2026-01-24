Hà Nội

Điều kỳ thú về loài khỉ duy nhất sinh sống ở Nhật Bản

Giải mã

Điều kỳ thú về loài khỉ duy nhất sinh sống ở Nhật Bản

Khỉ tuyết Nhật Bản (Macaca fuscata) là biểu tượng sinh động của thiên nhiên xứ Phù Tang, nổi tiếng bởi khả năng thích nghi phi thường với khí hậu băng giá.

T.B (tổng hợp)
Loài khỉ sống ở vùng lạnh nhất thế giới. Khỉ tuyết Nhật Bản được xem là loài linh trưởng không phải người sinh sống ở vĩ độ cao nhất, phân bố từ Honshu đến Kyushu, nơi mùa đông thường có tuyết dày và nhiệt độ xuống dưới 0°C. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông dày giúp chống rét hiệu quả. Khỉ tuyết sở hữu lớp lông nâu xám rậm rạp, dài hơn vào mùa đông, giúp giữ nhiệt cơ thể, cho phép chúng hoạt động bình thường ngay cả khi tuyết phủ kín mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Nổi tiếng toàn cầu nhờ thói quen tắm suối nước nóng. Hình ảnh khỉ tuyết ngâm mình trong các suối nước nóng ở Nagano đã trở thành biểu tượng văn hóa – du lịch Nhật Bản, thể hiện hành vi học được để thích nghi với giá lạnh. Ảnh: Pinterest.
Khả năng học hỏi và truyền lại hành vi độc đáo. Một cá thể khỉ tuyết cái trẻ từng được ghi nhận là con đầu tiên rửa khoai lang trong nước, sau đó hành vi này lan rộng trong đàn, cho thấy khả năng truyền đạt văn hóa giữa các thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc xã hội mẫu hệ chặt chẽ. Đàn khỉ tuyết tổ chức theo hệ thống thứ bậc do con cái chi phối, trong đó vị thế xã hội của cá thể con được thừa hưởng trực tiếp từ mẹ. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn linh hoạt theo mùa. Vào mùa hè, chúng ăn trái cây, lá cây và côn trùng; mùa đông khắc nghiệt buộc khỉ tuyết chuyển sang vỏ cây, chồi non và rễ thực vật để tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Biểu cảm khuôn mặt đỏ đặc trưng. Da mặt và mông đỏ hồng của khỉ tuyết không chỉ là đặc điểm nhận dạng mà còn liên quan đến sinh lý và tín hiệu xã hội trong đàn. Ảnh: Pinterest.
Có mối quan hệ đặc biệt với người Nhật Bản. Khỉ tuyết xuất hiện thường xuyên trong nghệ thuật, nhiếp ảnh và nghiên cứu khoa học Nhật Bản, vừa được bảo vệ vừa được xem là loài đại diện cho sự bền bỉ của tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
