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Số hóa - Xe

Điểm trừ khiến iPhone Duo bị chê dù giá hơn 60 triệu đồng

Dù sở hữu thiết kế gập cao cấp, iPhone Duo vẫn gây tranh luận vì thiếu Face ID, camera tele và một số tính năng chụp ảnh trên dòng iPhone Pro.

Thiên Trang (th)

iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple theo thông tin được cung cấp, đang gây chú ý trước thời điểm lên kệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đánh giá cao thiết bị này. Carl Pei, CEO Nothing, cho rằng sản phẩm là khoản đầu tư không đáng tiền, trong bối cảnh mức giá khởi điểm tại Việt Nam lên tới 64,99 triệu đồng. Những tranh luận tập trung vào ba điểm hạn chế chính, từ phương thức mở khóa đến khả năng chụp ảnh.

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iPhone Duo gây tranh luận khi thiếu Face ID và camera tele dù có giá khởi điểm gần 65 triệu đồng tại Việt Nam. (Ảnh Apple)

Điểm trừ đầu tiên là iPhone Duo không được trang bị Face ID. Theo các nhận định được đề cập, thiết kế thân máy chỉ dày 5,2 mm khi mở ra có thể khiến việc bố trí hệ thống cảm biến TrueDepth trở nên khó khăn. Ngoài ra, cấu trúc màn hình gập với hai trạng thái sử dụng cũng đặt ra bài toán về vị trí cảm biến cho màn hình ngoài và màn hình bên trong. Dù vậy, thiết bị vẫn có thể sử dụng cảm biến vân tay để mở khóa. Một số ý kiến cho rằng phương thức này có ưu điểm về tốc độ và không bị ảnh hưởng khi người dùng đeo kính râm hoặc quàng khăn.

Hạn chế thứ hai nằm ở hệ thống camera trước và các tính năng hỗ trợ chụp ảnh. iPhone Duo được cho là sở hữu camera selfie 12 MP, thấp hơn mức 18 MP trên iPhone 18 Pro. Máy cũng thiếu cảm biến LiDAR, vốn hỗ trợ một số tác vụ đo chiều sâu và chụp ảnh thiếu sáng. Bên cạnh đó, thiết bị không có các tùy chọn điều khiển chuyên nghiệp mới như trên dòng iPhone 18 Pro. Những khác biệt này có thể khiến người dùng yêu thích nhiếp ảnh cảm thấy chưa tương xứng với số tiền bỏ ra.

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Thiết kế màn hình gập, ProMotion 120 Hz và chip A20 Pro là những điểm nổi bật của iPhone Duo. (Ảnh Apple)

Đáng tiếc nhất với một bộ phận người dùng là việc iPhone Duo không có camera tele chuyên dụng. Đây là thành phần quan trọng khi chụp chủ thể ở xa mà không muốn phụ thuộc quá nhiều vào zoom kỹ thuật số. Theo thông tin được dẫn từ nhà phân tích Mark Gurman, Apple đang ưu tiên bổ sung Face ID và ống kính tele cho các thế hệ iPhone màn hình gập tiếp theo. Tuy nhiên, hai tính năng này có thể chưa xuất hiện trên iPhone Duo 2 mà phải chờ đến thế hệ thứ ba.

Dù có những đánh đổi, iPhone Duo vẫn sở hữu nhiều điểm đáng chú ý, gồm màn hình gập có nếp gấp khó nhận thấy, tần số quét ProMotion 120 Hz, tính năng màn hình luôn bật, chip A20 Pro và khả năng tương thích với Apple Pencil dùng cổng USB-C. Theo thông tin được cung cấp, chương trình đặt trước bắt đầu ngày 16/10 và máy lên kệ ngày 23/10. Với mức giá hơn 60 triệu đồng, lựa chọn iPhone Duo sẽ phụ thuộc vào việc người dùng ưu tiên thiết kế gập và trải nghiệm màn hình lớn hay cần một hệ thống camera đầy đủ tính năng.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#iPhone Duo #Apple #gập màn hình #Face ID #chụp ảnh #giá cao

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