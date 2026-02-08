Đất son trong mộ cổ Phần Lan khiến chuyên gia sửng sốt

Nghiên cứu mới về đất son trong các ngôi mộ cổ Phần Lan tiết lộ mạng lưới liên kết các cộng đồng xa xôi qua hàng nghìn năm, thể hiện sự giao thương phức tạp.
Honda vừa chính thức ra mắt Dax 125 phiên bản 2026 dành cho thị trường nội địa Nhật Bản, xe có giá bán khoảng 495.000 yên (tương đương 82,4 triệu đồng).
Nhan sắc của hot girl Đà Nẵng là Nhật Lê ngày càng có nhiều sự thay đổi so với trước đây.
Xuất hiện giữa khung cảnh Paris, Huỳnh Anh gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng, cuốn hút và loạt khoảnh khắc check-in dưới chân tháp Eiffel.
Không chọn nhà hàng sang trọng hay quán cà phê “chanh sả”, Thanh Mèo xuất hiện giản dị trong tà áo dài vàng, ngồi ăn ở một quán vỉa hè đông đúc.
Trong lúc nhiều người lo AI thay thế lao động, một nền tảng mới cho thấy điều ngược lại khi AI bắt đầu trực tiếp thuê con người làm việc ngoài đời thực.
Những loài chim này thể hiện khả năng nhớ, học hỏi và giải quyết vấn đề, cho thấy chúng không chỉ là loài chim đơn thuần mà còn là những nhà tư duy tự nhiên.
Với giá bán thực tế 620 triệu đồng, mẫu xe SUV điện MG4 tại Việt Nam hiện chỉ ngang ngửa một số mẫu SUV hạng A như Kia Sonet và Suzuki Fronx.
Xuất hiện trên phố với thiết kế váy ren trắng ôm dáng, Võ Ngọc Trân nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn.
Tại khu chợ hoa phố Lạc Long Quân (Hà Nội) cận Tết, cây đào với vẻ đẹp nổi bật được tiểu thương cho thuê với giá 120 triệu đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần suy nghĩ thấu đáo, giỏi chuyên môn nên đạt được thành tích khá cao.
Khi thiết kế phòng ngủ, nhiều gia chủ quá chú trọng vào thẩm mỹ, quên công năng cốt lõi, dẫn đến sai lầm tai hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần.
Diện trang phục tông đỏ nổi bật trong bộ ảnh mới, Việt Phương Thoa khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng mặn mà.
Một phát hiện khảo cổ gây chấn động tại Iraq vừa hé lộ công trình 5.000 năm tuổi, mở ra manh mối quan trọng về nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại.
Cheo cheo (họ Tragulidae) là nhóm thú móng guốc nhỏ bé và bí ẩn, sinh sống âm thầm trong các khu rừng nhiệt đới châu Á và châu Phi.
Một nghiên cứu toán học chỉ ra ảo giác AI là giới hạn tất yếu, cho thấy nhiều lời hứa của Thung lũng Silicon về trí tuệ nhân tạo đang bị phóng đại.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới với tà áo dài nền nã, Trình Mỹ Duyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Gần 23 tháng Chạp, “thủ phủ cá chép đỏ” ở Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Nai bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm.
Takht-e Soleymān là quần thể di tích cổ huyền bí ở Iran, gắn liền với tôn giáo, quyền lực và truyền thuyết kéo dài hàng thiên niên kỷ.
Từ những bề mặt đá trơ trọi đến rừng rậm ẩm ướt, rêu là loài thực vật âm thầm mở đường cho sự sống trên Trái Đất.
Mặc dù thị trường xe điện Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, Toyota vẫn quyết tâm theo đuổi chiến lược điện hóa dài hạn với việc hé lộ Toyota bZ Highlander 2027.