Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đặc sản nhìn "khiếp vía" 200.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mua

Kinh doanh

Đặc sản nhìn "khiếp vía" 200.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mua

Nhộng sâu muồng được ví như "tôm rừng" hay "lộc trời ban" ở Tây Nguyên, có vị béo ngậy, bùi bùi, ngọt nước, thơm ngon.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nhộng sâu muồng là ấu trùng của loài sâu muồng, vốn chỉ sinh trưởng và phát triển trên cây muồng. Ảnh: Dân Việt
Nhộng sâu muồng là ấu trùng của loài sâu muồng, vốn chỉ sinh trưởng và phát triển trên cây muồng. Ảnh: Dân Việt
Những con nhộng này có màu xanh lục bắt mắt, căng tròn và giàu dinh dưỡng. Ảnh: Baogialai
Những con nhộng này có màu xanh lục bắt mắt, căng tròn và giàu dinh dưỡng. Ảnh: Baogialai
Trước kia, nhộng sâu muồng chỉ là món ăn của người dân vùng Tây Nguyên. Nhưng vài năm gần đây, nhộng sâu muồng được nhiều thực khách ở các tỉnh khác ưa chuộng. Ảnh: Dân Việt
Trước kia, nhộng sâu muồng chỉ là món ăn của người dân vùng Tây Nguyên. Nhưng vài năm gần đây, nhộng sâu muồng được nhiều thực khách ở các tỉnh khác ưa chuộng. Ảnh: Dân Việt
Tuy nhiên, nhộng sâu muồng chỉ xuất hiện duy nhất mỗi năm một lần, rộ vào khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch. Ảnh: Vietnamnet
Tuy nhiên, nhộng sâu muồng chỉ xuất hiện duy nhất mỗi năm một lần, rộ vào khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch. Ảnh: Vietnamnet
Nhộng sâu muồng thường xuất hiện sau những cơn mưa đầu mùa khi cây muồng ra lá non, khiến chúng trở nên khan hiếm. Ảnh: Vietnam Journey
Nhộng sâu muồng thường xuất hiện sau những cơn mưa đầu mùa khi cây muồng ra lá non, khiến chúng trở nên khan hiếm. Ảnh: Vietnam Journey
Giá nhộng sâu muồng dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng/kg tại các thành phố, hoặc cao hơn vào đầu và cuối vụ. Ảnh: Dân Việt
Giá nhộng sâu muồng dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng/kg tại các thành phố, hoặc cao hơn vào đầu và cuối vụ. Ảnh: Dân Việt
Do giá đắt đỏ, vào mùa, đi dọc các nương rẫy hay ven rừng, dễ dàng bắt gặp cảnh bà con dân tộc trèo cây muồng, hái lá, bắt sâu. Ảnh: VOV
Do giá đắt đỏ, vào mùa, đi dọc các nương rẫy hay ven rừng, dễ dàng bắt gặp cảnh bà con dân tộc trèo cây muồng, hái lá, bắt sâu. Ảnh: VOV
Nhộng được bán cho nhà hàng hoặc thương lái, mang về thu nhập không nhỏ cho người dân. Ảnh: Dân Việt
Nhộng được bán cho nhà hàng hoặc thương lái, mang về thu nhập không nhỏ cho người dân. Ảnh: Dân Việt
Ban đầu, không ít thực khách e ngại bởi hình dạng của nhộng. Tuy nhiên, khi được chế biến thành món ăn, nhộng có vị béo ngậy, bùi bùi, thoang thoảng hương lá rừng. Ảnh: Dân Việt
Ban đầu, không ít thực khách e ngại bởi hình dạng của nhộng. Tuy nhiên, khi được chế biến thành món ăn, nhộng có vị béo ngậy, bùi bùi, thoang thoảng hương lá rừng. Ảnh: Dân Việt
Nhộng sâu muồng thường chế biến thành nhiều món như luộc chấm muối tiêu chanh, rang với lá chanh, xào cùng rau rừng hay chiên giòn vàng ruộm. Ảnh: Facebook
Nhộng sâu muồng thường chế biến thành nhiều món như luộc chấm muối tiêu chanh, rang với lá chanh, xào cùng rau rừng hay chiên giòn vàng ruộm. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
#nhộng sâu muồng #đặc sản Tây Nguyên #giá nhộng sâu muồng #món ăn từ nhộng sâu muồng #ăn nhộng sâu muồng #nhộng sâu muồng bao nhiêu tiền

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT