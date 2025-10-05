Cuối thu 2025, 3 con giáp nhận tấm vé vàng, nhẹ nhàng thăng chức

Tử vi dự đoán, cuối Thu năm 2025, 3 con giáp may mắn sẽ đón nhận cơ hội vàng, mở ra bước ngoặt rực rỡ trong sự nghiệp.
Sau nhiều thập kỷ, Lexus LS đã tạm biệt khách hàng yêu mến dòng xe này bằng mẫu LS Heritage Edition cuối cùng để chào đón "đàn em" hiện đại và phù hợp hơn.
Pokrovsk lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về tiếp tế, cuộc phản công của quân đội Ukraine bị cô lập. Ai có thể xoay chuyển tình thế trước mùa mưa?
Từ Dragon Ball đến KOF, tháng 10/2025 mang tới loạt siêu phẩm game mobile đa dạng, vừa hoài niệm vừa mới mẻ, hứa hẹn làm bùng nổ cộng đồng game thủ toàn cầu.
Những đôi giày cổ xuất hiện trong đền thờ Ai Cập gây kinh ngạc giới khảo cổ học ngay cái nhìn đầu tiên.
Xung đột Nga - Ukraine "đột nhiên thay đổi" khi chiến thuật mới của Nga tỏ ra hiệu quả, khiến phòng tuyến của Ukraine lung lay.
Đừng để vẻ ngoài bình thường đánh lừa bạn - chim sẻ là “bậc thầy sinh tồn” với khả năng thích nghi, ghi nhớ và giao tiếp đáng kinh ngạc.
OpenAI ra mắt tính năng Instant Checkout trong ChatGPT, cho phép người dùng mua sắm trực tiếp khi trò chuyện và tạo sức ép lớn lên Google.
Sau nhiều thập kỷ, Lexus LS đã tạm biệt khách hàng yêu mến dòng xe này bằng mẫu LS Heritage Edition cuối cùng để chào đón "đàn em" hiện đại và phù hợp hơn.
Khi Mỹ siết chặt chính sách nghiên cứu và lao động nước ngoài, Trung Quốc tung ưu đãi lớn, mở ra cơ hội hút nhân tài khoa học công nghệ toàn cầu.
Xuất hiện bên tháp Eiffel, Lệ Quyên diện nguyên set hàng hiệu. Vóc dáng thon gọn, phong cách thời thượng giúp nữ ca sĩ nổi bật.
Chiếc siêu xe cửa mở Gullwing - Mercedes SLS AMG 2011 lên sàn với odo gần 9.000 dặm tương đương 14,484 km. Đây là chiếc SLS rất hiếm được ra đường.
Mẫu máy bay mới Phantom 3500 trị giá 18 triệu USD, không cửa sổ được cho là tiết kiệm 60% nhiên liệu, mở màn cuộc đua công nghệ hàng không tương lai.
Midu đón sinh nhật lãng mạn với hoa và bóng bay bên ông xã. Gia đình Hồ Quang Hiếu chụp bộ ảnh kỷ niệm Trung Thu đầu tiên của con trai nhỏ.
Để minh chứng cho tuyên bố "Máy tính Windows nhanh nhất" Qualcomm ra mắt nguyên mẫu mini PC chạy chip Snapdragon X2 Elite siêu mỏng với hình dạng độc lạ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/10, Kim Ngưu đề phòng tiểu nhân, đừng mất thời gian với họ. Thiên Bình muốn giàu nhanh nhưng gặp cản trở, cần nghĩ kỹ.
Moscow lo ngại Washington cân nhắc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Kiev, có thể tạo ra bước ngoặt nguy hiểm trong cuộc xung đột.
Trung thu khắp châu Á rực rỡ đèn lồng, lễ hội và ẩm thực, mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo và những điểm check-in lung linh khó quên.
Trong mười chín ngày sắp tới, ba con giáp được dự báo sẽ cùng lúc vượng tài và vượng sự nghiệp.
Các nhà khảo cổ ở Nga đã khai quật được mảnh mặt nạ Satyr của người Hy Lạp cổ đại. Hiện vật khoảng 2.200 tuổi hé lộ những thông tin thú vị.
Với bộ lông dày ấm áp và khả năng sinh tồn tuyệt vời, loài cáo tuyết Bắc cực (Vulpes lagopus) luôn là một biểu tượng đặc biệt của vùng đất băng giá.
Edwin Chen - CEO Surge AI, sở hữu 18 tỷ USD và 1 triệu lao động toàn cầu, ký hợp đồng trăm triệu USD với Google chỉ sau một cuộc gọi trong đêm.