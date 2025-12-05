Hà Nội

Cúc họa mi vào vụ, bãi đá sông Hồng rộn ràng khách đổ về săn sắc trắng

Du lịch

Cúc họa mi vào vụ, bãi đá sông Hồng rộn ràng khách đổ về săn sắc trắng

Mùa cúc họa mi nở rộ khiến bãi đá sông Hồng trở thành tâm điểm đầu đông, nơi du khách đổ về thưởng sắc trắng tinh khôi và lưu giữ những khung hình đẹp nhất.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi mùa đông vừa chạm ngõ, vườn hoa ở bãi đá sông Hồng (phường Hồng Hà, Hà Nội) lại bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm. Ảnh Bãi đá sông Hồng
Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm hẹn của những ai yêu sắc trắng mong manh của cúc họa mi – loài hoa nở ngắn ngày nhưng mang sức hút đặc biệt. Ảnh Bãi đá sông Hồng
Từ đầu mùa, khu vườn rộng hàng hecta đã tấp nập du khách. Con đường dẫn vào bãi đá rộn ràng tiếng nói cười, từng tốp bạn trẻ, gia đình, cặp đôi xúng xính váy áo đến để “bắt trọn” khoảnh khắc hoa nở rộ. Ảnh Bãi đá sông Hồng
Những luống cúc phủ trắng một góc vườn, kết hợp nền cỏ xanh mướt và phông trời trong trẻo tạo nên bức tranh dịu mắt, rất hợp cho các bộ ảnh kỷ niệm đầu đông. Ảnh Bãi đá sông Hồng
Không chỉ bạn trẻ thích “săn” mùa hoa, nhiều gia đình cũng chọn dịp này để đưa con nhỏ dạo chơi, chụp ảnh và kết hợp picnic. Thảm trải, giỏ đồ ăn và trái cây xuất hiện khắp những khoảng trống trong vườn, khiến không khí càng thêm rộn ràng. Ảnh Bãi đá sông Hồng
Dưới tiết trời se lạnh, cảm giác thong dong giữa vườn hoa trắng mang lại sự thư giãn mà không phải nơi nào ở Hà Nội cũng có. Ảnh Bãi đá sông Hồng
Được biết, giá vé vào cửa dao động 50.000–70.000 đồng mỗi người tùy khu vườn. Du khách muốn mua thêm hoa bó mang về có thể chọn mức giá tương tự, tùy theo kích cỡ và độ đẹp của hoa. Ngoài ra, nhiều nhiếp ảnh gia túc trực sẵn ngay trong vườn; mức giá cho một bộ ảnh hoàn chỉnh từ 500.000 đến 2.000.000 đồng tùy gói và thời gian chụp.Ảnh Tàn Tuyết
Cúc họa mi nở nhanh và tàn cũng nhanh, thường chỉ rộ trong vài tuần. Vì vậy, những khung giờ có ánh sáng dịu như 7–9h sáng hoặc 15–16h chiều luôn là lựa chọn lý tưởng. Nhiều nhóm trẻ đến từ khi mặt trời vừa ló để tranh thủ ánh nắng đầu ngày thời điểm cho ra những bức ảnh trong trẻo nhất. Ảnh Tàn Tuyết
Trong nhịp sống bận rộn của Hà Nội, mùa cúc họa mi mỗi năm chỉ ghé lại ngắn ngủi nhưng luôn mang theo một vẻ đẹp rất riêng: nhẹ nhàng, tinh khôi và đầy sức gợi. Ảnh Bãi đá sông Hồng
Do đó, bãi đá sông Hồng trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ mỗi dịp đầu đông, nơi du khách có thể tạm quên đi ồn ào phố thị để tìm chút an yên bên sắc trắng của loài hoa báo mùa.Ảnh Bãi đá sông Hồng
#Mùa cúc họa mi nở rộ #Du lịch Bãi đá sông Hồng #Hoa trắng đầu đông #Chụp ảnh mùa hoa #Khung cảnh vườn hoa Hà Nội #Hoạt động picnic và dạo chơi

