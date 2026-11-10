Cục An ninh mạng cảnh báo việc tự ý quay, phát tán hình ảnh riêng tư lên mạng

Cục An ninh mạng cảnh báo hành vi quay phim, đăng tải hình ảnh người khác khi chưa được đồng ý có thể xâm phạm quyền riêng tư dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phát đi cảnh báo về tình trạng tự ý quay phim, chụp ảnh và phát tán trái phép hình ảnh, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Cảnh báo được đưa ra sau khi một số đoạn video ghi lại vụ mâu thuẫn tình cảm, bắt ghen lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, nội dung được chia sẻ không chỉ có hình ảnh xô xát mà còn kèm theo nhiều thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm của những người liên quan. Một số tài khoản tiếp tục cắt ghép, đăng lại video nhằm thu hút lượt xem và tương tác, kéo theo hàng trăm nghìn lượt bình luận, trong đó có những ý kiến suy diễn, xúc phạm và kích động.

Tự ý phát tán hình ảnh riêng tư có thể bị xử lý

Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những khoảnh khắc riêng tư của người khác, đặc biệt là các vụ mâu thuẫn tình cảm, xô xát hay những tình huống nhạy cảm. Việc chia sẻ hình ảnh, video hoặc thông tin định danh khi chưa có sự đồng ý của người liên quan có thể xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm quy định pháp luật.

Theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, Luật An ninh mạng năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, hành vi thu thập, sử dụng, công khai hoặc phát tán trái phép hình ảnh, video và thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của người khác trên không gian mạng có thể bị xử lý.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP và Nghị định số 330/2026/NĐ-CP; bị buộc gỡ bỏ, thu hồi thông tin vi phạm và bồi thường thiệt hại. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 hoặc tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Người bị phát tán hình ảnh cần lưu giữ bằng chứng

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dùng mạng xã hội không nên hùa theo đám đông, bình luận lăng mạ, miệt thị hoặc chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng. Việc tiếp tục phát tán một đoạn clip chỉ để tăng lượt xem, lượt tương tác có thể khiến tổn hại đối với người liên quan trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi phát hiện hình ảnh hoặc dữ liệu cá nhân có dấu hiệu bị xâm phạm, người dùng cần dừng chia sẻ, không tải xuống hay đăng lại nội dung. Nếu bị quay lén, bôi nhọ hoặc phát tán thông tin nhạy cảm, người bị hại nên lưu lại đường dẫn, hình ảnh, bài viết, thông tin tài khoản đăng tải và các bằng chứng liên quan; đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Trong bối cảnh mạng xã hội có khả năng lan truyền thông tin với tốc độ rất nhanh, mỗi người cần cân nhắc trước khi ghi hình và đăng tải nội dung liên quan đến người khác. Tôn trọng quyền riêng tư, không biến những sự việc cá nhân thành công cụ câu view, câu like cũng là cách góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và có trách nhiệm.