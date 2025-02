Phan Văn Đức kỷ niệm 5 năm ngày cưới với cô chủ khách sạn

Trong ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới, Phan Văn Đức không quên nói những lời đầy yêu thương với người vợ đã gắn bó 5 năm của mình. Cuộc sống hôn nhân của tiền vệ sinh năm 1996 và vợ từng là cô giáo mầm non luôn khiến dân mạng ngưỡng mộ. Văn Đức và vợ công khai hẹn hò năm 2019, chỉ sau 5 tháng quen biết và yêu đương, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2020. Đám cưới được tổ chức tại Nghệ An - quê nhà của cô dâu chú rể. Đến nay, gia đình nhỏ của cặp đôi Văn Đức - Nhật Linh đã có thêm 2 em bé kháu khỉnh là Dâu Tây (Thùy An) và Khoai (Gia Phú). Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Cả hai có nhà riêng khang trang tại Nghệ An và sở hữu một chiếc xe hơi đắt đỏ. Ngoài công việc ở đội bóng, Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An lấy tên "Duli Hotel". Khoảng một năm trở lại đây, Nhật Linh còn kinh doanh thêm nhà hàng tại Nghệ An vô cùng đông khách. Về phía Phan Văn Đức, anh nổi tiếng là cầu thủ yêu chiều vợ. Dịp tết 2025, Nhật Linh khiến hội chị em ngưỡng mộ khi được chồng "ting ting" 2 tỷ đồng để chuẩn bị đón năm mới. Các ngày lễ, anh cũng thường xuyên chuyển khoản và tặng quà cho vợ.

