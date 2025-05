Diện váy lụa hững hờ, hot girl Instagram Xoài Non gây chú ý

Xuất hiện trong bức ảnh mới nhất, hot girl Instagram Xoài Non (Phạm Thùy Trang) đã khiến nhiều người phải dụi mắt liên tục. Xoài Non diện lên mình chiếc váy lụa trắng, phần bầu ngực được điểm thêm họa tiết ren làm tăng phần quyến rũ. Với biểu cảm quyến rũ cùng bộ cánh gợi cảm, loạt ảnh mới của Xoài Non nhanh chóng gây sự chú ý trên MXH. Đa phần CĐM đều dành lời khen cho nhan sắc của Xoài Non. Thậm chí, nhiều người còn thừa nhận, cô nàng đẹp lên trông thấy sau khi cuộc hôn nhân với người chồng cũ là streamer nổi tiếng tan vỡ. Sau khi ly hôn, Xoài Non thường xuyên xuất hiện cùng Gil Lê và có nhiều cử chỉ thân mật, tình cảm. Thậm chí, có lúc cả hai còn bị bắt gặp cùng chơi thể thao rồi khóa môi tình tứ. Xoài Non thường xuyên xuất hiện cạnh Gil Lê và cả hai thoải mái trao nhau những cử chỉ, lời nói đầy tình cảm khiến nhiều người xuýt xoa. Về công việc cá nhân, Xoài Non tiếp tục làm người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung trên không gian mạng. Với gương mặt thanh tú cùng nhiều nét được đánh giá giống "con lai", Xoài Non nhận được sự chú ý lớn từ netizen. Cũng chính nhờ nhan sắc, Xoài Non không ngại thử sức với những phong cách thời trang khác nhau.

