Kho tri thức

Chữ V bí ẩn trên công trình nghi lễ ở Jerusalem

Một công trình nghi lễ lớn được phát hiện ở Jerusalem với 8 phòng được đục vào đá và những dấu hiệu hình chữ V bí ẩn trên sàn nhà.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Theo đó, một phát hiện khảo cổ học đáng chú ý được tìm thấy trên sườn phía đông của Thành phố David, bên trong Công viên Quốc gia Tường thành Jerusalem. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Theo đó, một phát hiện khảo cổ học đáng chú ý được tìm thấy trên sườn phía đông của Thành phố David, bên trong Công viên Quốc gia Tường thành Jerusalem. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Công trình độc đáo này trải rộng trên quy mô khoảng 220 mét vuông, được sử dụng cho các nghi lễ từ thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên, thời kỳ các vị vua của Judah trị vì. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Công trình độc đáo này trải rộng trên quy mô khoảng 220 mét vuông, được sử dụng cho các nghi lễ từ thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên, thời kỳ các vị vua của Judah trị vì. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Công trình này bao gồm tám căn phòng được đục đẽo trong đá, mỗi phòng được trang bị những vật dụng đặc thù, bao gồm: một bàn thờ với rãnh thoát nước được chạm khắc, một tảng đá lớn dựng đứng (masseba) gắn liền với các hoạt động nghi lễ. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Công trình này bao gồm tám căn phòng được đục đẽo trong đá, mỗi phòng được trang bị những vật dụng đặc thù, bao gồm: một bàn thờ với rãnh thoát nước được chạm khắc, một tảng đá lớn dựng đứng (masseba) gắn liền với các hoạt động nghi lễ. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Một loạt các dấu hiệu hình chữ V bí ẩn trên sàn của một căn phòng, có thể dùng làm đế cho một giá ba chân được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo cổ xưa nào đó. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Một loạt các dấu hiệu hình chữ V bí ẩn trên sàn của một căn phòng, có thể dùng làm đế cho một giá ba chân được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo cổ xưa nào đó. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Ở rìa công trình, người ta tìm thấy một hang động nhỏ chứa bộ sưu tập hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Ở rìa công trình, người ta tìm thấy một hang động nhỏ chứa bộ sưu tập hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Trong số các hiện vật có nồi nấu ăn, bình gốm có khắc chữ Do Thái cổ, vật nặng dùng cho khung dệt, bọ cánh cứng, con dấu được đóng dấu trang trí và đá mài dùng để xay ngũ cốc. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Trong số các hiện vật có nồi nấu ăn, bình gốm có khắc chữ Do Thái cổ, vật nặng dùng cho khung dệt, bọ cánh cứng, con dấu được đóng dấu trang trí và đá mài dùng để xay ngũ cốc. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Công trình bí ẩn kể trên là phát hiện đầu tiên thuộc loại hình này được tìm thấy ở Jerusalem. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Công trình bí ẩn kể trên là phát hiện đầu tiên thuộc loại hình này được tìm thấy ở Jerusalem. Ảnh: @Shalom Kveller / City of David.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
