Chip AI Ascend của Huawei vượt qua Nvidia tại Trung Quốc

Eric Xu - Chủ tịch Huawei cho biết chip AI Ascend của họ bán chạy hơn Nvidia tại Trung Quốc, dù hiệu năng đơn chip vẫn còn thua kém.

Theo ước tính của chính Huawei, chip AI Ascend hiện bán chạy hơn Nvidia tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo nội địa.

Dù vậy, lãnh đạo công ty thừa nhận Ascend vẫn chưa đạt sức mạnh xử lý đơn chip tương đương các bộ xử lý cao cấp nhất của Nvidia, khiến Huawei phải dựa vào quy mô hệ thống và khả năng cung ứng để tạo lợi thế.

Huawei tuyên bố doanh số chip Acend của họ đã vượt qua Nvidia tại Trung Quốc.

Huawei đã đưa ra một tuyên bố đáng chú ý về vị thế của mình trong thị trường chip trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc. Theo Chủ tịch luân phiên Eric Xu, dòng chip AI Ascend, theo ước tính của Huawei, hiện bán chạy hơn Nvidia tại thị trường này.

Bài nguồn không nêu số liệu doanh số hay thị phần cụ thể của hai bên, nên đây là tuyên bố từ phía Huawei, chưa được kiểm chứng độc lập. Thông tin được đưa ra trong bản ghi công bố sau hội nghị Huawei Connect, cho thấy Huawei đang muốn nhấn mạnh những bước tiến của mình trong nỗ lực xây dựng năng lực tính toán AI dựa trên công nghệ nội địa.

Tuy nhiên, việc bán chạy hơn không đồng nghĩa với việc Ascend đã vượt Nvidia về mọi phương diện. Chính Eric Xu thừa nhận chip của Huawei vẫn kém hơn về sức mạnh xử lý đơn chip. Các nhà phân tích cũng cho rằng những phiên bản Ascend mới nhất chỉ đạt được một phần nhỏ hiệu năng so với dòng chip cao cấp nhất của Nvidia.

Sự khác biệt giữa doanh số và hiệu năng là điểm quan trọng để đánh giá tình hình cạnh tranh hiện nay. Một bộ xử lý có thể chưa đạt sức mạnh tối đa của đối thủ, nhưng vẫn có vai trò đáng kể nếu được triển khai với số lượng lớn và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nếu tuyên bố này đúng, Huawei đã có vị trí đáng kể trong thị trường chip AI nội địa. Mặt khác, khoảng cách hiệu năng và tình trạng thiếu nguồn cung cho thấy hãng vẫn cần cải thiện.

Đặt cược vào hệ thống Atlas 950 SuperPoD và Peerium

Để giảm sự phụ thuộc vào hiệu năng của từng chip riêng lẻ, Huawei đang hướng sự chú ý sang cách tổ chức và kết nối các thành phần trong hệ thống máy tính AI.

Tại hội nghị Huawei Connect, hãng giới thiệu Atlas 950 SuperPoD, một thiết bị sử dụng kiến trúc Peerium do Huawei phát triển. Theo mô tả được cung cấp, Peerium loại bỏ cấu hình truyền thống.

Thay vào đó, CPU, NPU, bộ nhớ, SSD, card mạng và switch được xem như những thành phần như nhau, liên kết với nhau thông qua các kết nối UnifiedBus.

Hiệu năng chip AI của Huawei vẫn chưa đuổi kịp chip mới nhất của Nvidia.

Trong bối cảnh chip Ascend vẫn bị đánh giá thấp hơn các bộ xử lý cao cấp nhất của Nvidia về hiệu năng đơn chip, việc tập trung vào quy mô hệ thống là một hướng đi phù hợp với lập luận của Huawei.

Nếu hiệu quả tổng thể phụ thuộc vào cách các thành phần phối hợp với nhau, năng lực của một hệ thống không nhất thiết chỉ được quyết định bởi tốc độ của một bộ xử lý. Điểm đáng chú ý là Huawei đang theo đuổi đồng thời hai hướng: phát triển chip AI của riêng mình và xây dựng hạ tầng có thể kết hợp nhiều thành phần thành một hệ thống thống nhất.

Theo Eric Xu, Huawei hiện không có kế hoạch xuất khẩu chip AI với quy mô lớn vì nhu cầu trong nước đã vượt quá khả năng đáp ứng. Một số quốc gia có nhu cầu cấp thiết vẫn có thể nhận được lượng hàng hạn chế, nhưng hoạt động này chưa được xem là một chiến lược xuất khẩu rộng rãi.

Tự chủ sản xuất bán dẫn và hệ điều hành HarmonyOS

Giám đốc mảng tiêu dùng Richard Yu đã đề cập trực tiếp đến những hạn chế trong sản xuất bán dẫn tại Trung Quốc. Các máy khắc quang EUV tiên tiến hiện vẫn chưa được phép sử dụng, khiến ngành sản xuất chip của nước này phải tiếp tục dựa vào quy trình DUV.

Trước tình hình đó, Huawei đang theo đuổi giải pháp mang tên LogicFolding, thuộc phương pháp Tau-law của hãng. Công nghệ này đã được tích hợp vào chip Kirin 9050, bộ xử lý được sử dụng trên Mate 90 Pro Max.

Hệ thống Atlas 900 kết hợp hàng nghìn bộ xử lý Ascend 910 AI cùng chip Kunpeng 920, cung cấp hiệu năng tính toán 1024 PFLOPS.

Một trong những mục tiêu được Huawei đặt ra là hướng tới mật độ bóng bán dẫn có thể cạnh tranh với quy trình 1,4 nm vào năm 2031. Đây là mục tiêu dài hạn và đầy tham vọng, nhất là khi hãng vẫn phải hoạt động trong bối cảnh chưa thể tiếp cận các máy khắc quang EUV tiên tiến.

Bên cạnh đó, Richard Yu được cho là đã ám chỉ kế hoạch mở rộng quốc tế theo từng bước, đồng thời định vị HarmonyOS như một ứng viên cho vị trí hệ sinh thái di động lớn thứ ba bên cạnh iOS và Android. Doanh số chip AI, kiến trúc hệ thống và quy mô HarmonyOS đều là những yếu tố quan trọng, nhưng mỗi yếu tố cũng có giới hạn riêng. Khả năng biến những tiến triển này thành một hệ sinh thái tự chủ, có nguồn cung ổn định và được triển khai rộng rãi sẽ thách thức cho Huawei trong thời gian tới.