Kho tri thức

Chiêm ngưỡng rạn san hô nguyên sơ nhất thế giới của Philippines

Giữa biển Sulu xanh thẳm, rạn san hô Tubbataha nổi bật như kho báu thiên nhiên nguyên sơ bậc nhất Đông Nam Á.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những rạn san hô được bảo tồn tốt nhất thế giới. Vườn quốc gia Rạn san hô Tubbataha nằm cách xa đất liền Philippines, gần như không chịu tác động trực tiếp của con người, nhờ đó giữ được hệ sinh thái biển nguyên vẹn hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những rạn san hô được bảo tồn tốt nhất thế giới. Vườn quốc gia Rạn san hô Tubbataha nằm cách xa đất liền Philippines, gần như không chịu tác động trực tiếp của con người, nhờ đó giữ được hệ sinh thái biển nguyên vẹn hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Tên gọi Tubbataha mang ý nghĩa gắn liền với thủy triều. Trong ngôn ngữ địa phương, “Tubbataha” có thể hiểu là “rạn san hô dài lộ ra khi thủy triều xuống”, phản ánh chính xác đặc điểm địa hình độc đáo của khu vực này. Ảnh: zubludiving.com.
Tên gọi Tubbataha mang ý nghĩa gắn liền với thủy triều. Trong ngôn ngữ địa phương, “Tubbataha” có thể hiểu là “rạn san hô dài lộ ra khi thủy triều xuống”, phản ánh chính xác đặc điểm địa hình độc đáo của khu vực này. Ảnh: zubludiving.com.
Là “ngã tư sinh học” của biển Sulu. Vị trí địa lý đặc biệt khiến Tubbataha trở thành nơi giao thoa của các dòng hải lưu, mang theo nguồn dinh dưỡng dồi dào và tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật biển cùng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Là “ngã tư sinh học” của biển Sulu. Vị trí địa lý đặc biệt khiến Tubbataha trở thành nơi giao thoa của các dòng hải lưu, mang theo nguồn dinh dưỡng dồi dào và tạo điều kiện cho nhiều loài sinh vật biển cùng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hệ san hô cực kỳ đa dạng. Khu bảo tồn có hơn 360 loài san hô, chiếm phần lớn các loài san hô được biết đến trên thế giới, tạo nên những “thành phố dưới nước” rực rỡ sắc màu. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hệ san hô cực kỳ đa dạng. Khu bảo tồn có hơn 360 loài san hô, chiếm phần lớn các loài san hô được biết đến trên thế giới, tạo nên những “thành phố dưới nước” rực rỡ sắc màu. Ảnh: Pinterest.
Là ngôi nhà của hàng trăm loài cá và động vật biển lớn. Tubbataha là nơi sinh sống của hơn 600 loài cá, gồm cá mập, cá đuối manta, cùng rùa biển và cá heo, biến nơi đây thành thiên đường cho sinh vật biển nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Là ngôi nhà của hàng trăm loài cá và động vật biển lớn. Tubbataha là nơi sinh sống của hơn 600 loài cá, gồm cá mập, cá đuối manta, cùng rùa biển và cá heo, biến nơi đây thành thiên đường cho sinh vật biển nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Địa điểm lặn biển mơ ước của thợ lặn toàn cầu. Nhờ làn nước trong vắt, tầm nhìn xa và hệ sinh thái phong phú, Tubbataha thường xuyên được xếp hạng đưa vào danh sách những điểm lặn đẹp nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Địa điểm lặn biển mơ ước của thợ lặn toàn cầu. Nhờ làn nước trong vắt, tầm nhìn xa và hệ sinh thái phong phú, Tubbataha thường xuyên được xếp hạng đưa vào danh sách những điểm lặn đẹp nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Chỉ mở cửa theo mùa với quy định bảo vệ nghiêm ngặt. Du khách chỉ được phép đến Tubbataha trong vài tháng nhất định mỗi năm bằng tàu chuyên dụng, giúp hạn chế tác động du lịch và bảo vệ hệ sinh thái mong manh nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Chỉ mở cửa theo mùa với quy định bảo vệ nghiêm ngặt. Du khách chỉ được phép đến Tubbataha trong vài tháng nhất định mỗi năm bằng tàu chuyên dụng, giúp hạn chế tác động du lịch và bảo vệ hệ sinh thái mong manh nơi đây. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1993, Tubbataha trở thành Di sản Thế giới UNESCO nhờ giá trị sinh học vượt trội và vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học biển toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 1993, Tubbataha trở thành Di sản Thế giới UNESCO nhờ giá trị sinh học vượt trội và vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học biển toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
