Cặp đôi diễn viên Lê Lộc - Tuấn Dũng ngày càng ngọt ngào

Giải trí

Cặp đôi diễn viên Lê Lộc - Tuấn Dũng ngày càng ngọt ngào

Lê Lộc - Tuấn Dũng từ bạn thân trở thành người yêu sau thời gian dài đồng hành. Nhiều khán giả mong đợi cả hai sớm về chung một nhà.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lê Lộc - Tuấn Dũng quen biết, đồng hành và thấu hiểu nhau trước khi chuyển từ mối quan hệ từ tình bạn sang yêu đương. Ảnh: FB Tuấn Dũng.
Lê Lộc - Tuấn Dũng không phô trương mà chọn cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng qua những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên nhau. Ảnh: FB Tuấn Dũng.
Trên mạng xã hội, cặp đôi thường chia sẻ hình ảnh những chuyến đi chung, những khoảnh khắc hậu trường, lời động viên dành cho nhau. Ảnh: FB Tuấn Dũng.
Trong một dịp sinh nhật, con gái Lê Giang dành lời ngọt ngào cho Tuấn Dũng. Lê Lộc viết: “Cảm ơn anh đã thương em những lúc em dễ thương và cả những khi em không dễ thương. Cảm ơn anh đã thương em khi em còn tuổi 20 và bây giờ đã lên tuổi 30. Sẽ luôn trân trọng, thấu hiểu và thương nhau mỗi ngày anh nhé”. Ảnh: FB Lê Lộc.
Lê Lộc từng chia sẻ trên Znews, với cô, Tuấn Dũng như một người bạn, chỗ dựa quan trọng trong cuộc sống. Cả hai cùng giúp nhau hoàn thiện. Người thân trong nhà thúc giục Tuấn Dũng và Lê Lộc tổ chức đám cưới nhưng cả hai không nghĩ đến. Ảnh: FB Lê Lộc.
Lê Giang tôn trọng quyết định của Lê Lộc - Tuấn Dũng. Ảnh: FB Lê Lộc.
"Vì tính của Lộc và Dũng sống rất bình yên, không muốn làm rầm rộ. Tôi cũng khuyên 2 đứa đám cưới, có mẹ phụ thêm cho đừng lo. Nhưng chắc không phải vì tiền mà 2 đứa muốn mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng, đăng ký kết hôn và ra chùa ra mắt vậy thôi chứ không muốn làm tiệc rình rang mời ai hết", Du Lịch TP HCM dẫn lời Lê Giang. Ảnh: FB Lê Lộc.
Lê Lộc hiện tại góp mặt trên màn ảnh rộng khi đóng nghệ sĩ xiếc Ngọc trong phim Con kể ba nghe. Ảnh: FB Lê Lộc.
Lê Lộc thừa nhận, cô từng có suy nghĩ bỏ cuộc vì gặp khó khăn trong quá trình tập xiếc cho bộ phim Con kể ba nghe. Ảnh: FB Lê Lộc.
