Cận cảnh loại chuối hình dáng lạ được 'săn lùng' dịp Tết

Với ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, bình an, chuối bàn tay Phật được nhiều người lựa chọn để chưng Tết.
Sở hữu thiết kế góc cạnh lấy cảm hứng từ Tesla Cybertruck, mẫu xe Russo-Balt F200 đang thiết lập những chuẩn mực mới về độ bền và công nghệ di chuyển đô thị.
Sở hữu thiết kế góc cạnh lấy cảm hứng từ Tesla Cybertruck, mẫu xe Russo-Balt F200 đang thiết lập những chuẩn mực mới về độ bền và công nghệ di chuyển đô thị.
Tại buổi showcase phim Tài, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiết lộ rằng cả hai đôi khi không tìm được điểm chung trong công việc.
Tử vi cung hoàng đạo ngày 5/2, Bảo Bình làm chủ cuộc chơi tuyệt đối, có thể bứt phá, gặt hái những thành quả rực rỡ. Ma Kết mọi chuyện thuận lợi.
Quân Nga đã chiếm được Minkivka, áp sát phòng tuyến Slovyansk-Kramatorsk của Ukraine; nhưng việc chiếm được Kramatorsk không phải dễ dàng.
Dù diện trang phục đơn giản với tông màu xanh pastel, bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc vẫn khiến netizen khó rời mắt bởi đường cong nuột nà và nhan sắc ngọt ngào.
Cận Tết 2026 được xem là thời điểm lý tưởng nhất để lên đời TV khi giá còn ổn định, ưu đãi sâu và người dùng có nhiều lựa chọn công nghệ mới nhất.
Căn biệt thự được tổ chức theo trục đứng, thiết kế giếng trời, sử dụng mảng kính lớn để đưa ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp không gian.
Tóc Tiên khoe tóc mới, hút nhiều lời khen nhan sắc trẻ trung, dễ thương. Con gái Lan Phương thích thú khi được ngồi chiếu, gặm đùi gà khi về quê ăn giỗ.
Trong bộ ảnh mới, Meichan xuất hiện đầy dịu dàng, e ấp với tà áo dài truyền thống giữa 'non nước hữu tình' Ninh Bình.
Chinh phục đỉnh núi cao 1.707m, thưởng ngoạn cảnh sắc rừng nguyên sinh, hoa rừng nở rộ và mây tràn đầy cảm xúc giữa mùa xuân.
Rắn thông (Pituophis melanoleucus) là loài rắn bản địa Bắc Mỹ có nhiều đặc điểm sinh học thú vị, đặc biệt là cách chúng tự vệ trước các mối đe dọa.
Thác Niagara - thác nước lớn nhất khu vực Bắc Mỹ - bị đóng băng một phần tạo nên cảnh quan độc đáo, thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh.
Thị trường ôtô Việt Nam chuẩn bị đón nhận "làn gió mới" ở phân khúc SUV cỡ lớn khi hệ thống đại lý Volkswagen đồng loạt hé lộ thông tin về mẫu Teramont Pro mới.
Buổi tiệc sinh nhật của con gái Nhật Kim Anh diễn ra trong không khí rộn ràng, quy tụ nhiều nghệ sĩ, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Phát hiện hóa thạch 80 triệu năm tại Italy đang thu hút sự chú ý khi hàng loạt dấu chân cổ đại in dày đặc trên vách đá nhìn ra biển Adriatic.
Ba con giáp này chuẩn bị đón tài lộc dồi dào, tích lũy sức mạnh và mở rộng cơ hội kinh doanh trong tuần trước Tết.
Sở hữu nét đẹp lai sắc sảo nhưng không kém phần nền nã, Ebra Lê khiến bao trái tim 'tan chảy' khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống giữa lòng cố đô Huế.
Nhiều thói quen tưởng vô hại khi dùng smartphone lại đang âm thầm làm máy nhanh xuống cấp, pin chai sớm và tăng rủi ro mất an toàn dữ liệu.
Một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 25 năm tại TP. Đà Nẵng đã được cơ quan chức năng cứu hộ thành công. Loài này nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.
Trong bối cảnh hạ tầng đô thị ngày càng chật chội, xe đạp điện TwoZero nổi lên như một giải pháp di chuyển tiện lợi đầy tham vọng.