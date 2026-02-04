Hà Nội

Kinh doanh

Cận cảnh loại chuối hình dáng lạ được 'săn lùng' dịp Tết

Với ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn, bình an, chuối bàn tay Phật được nhiều người lựa chọn để chưng Tết. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh các loại quả quen thuộc, những sản phẩm nông nghiệp độc đáo như chuối bàn tay Phật đang gây “sốt” trên thị trường Tết năm nay. Ảnh: Vietnamnet
Bên cạnh các loại quả quen thuộc, những sản phẩm nông nghiệp độc đáo như chuối bàn tay Phật đang gây “sốt” trên thị trường Tết năm nay. Ảnh: Vietnamnet
Theo Vietnamnet, những ngày này, vườn chuối bàn tay Phật của anh Trương Hoàn Thiện ở ấp Tân Yên, xã Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai) chuẩn bị vào mùa thu hoạch Tết. Ảnh: Vietnamnet
Theo Vietnamnet, những ngày này, vườn chuối bàn tay Phật của anh Trương Hoàn Thiện ở ấp Tân Yên, xã Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai) chuẩn bị vào mùa thu hoạch Tết. Ảnh: Vietnamnet
Đây là giống chuối còn khá mới tại Việt Nam. Mỗi buồng chuối xòe đều các nải, trông như những bàn tay chụm lại trong tư thế cầu nguyện, khác hẳn chuối truyền thống. Ảnh: Facebook
Đây là giống chuối còn khá mới tại Việt Nam. Mỗi buồng chuối xòe đều các nải, trông như những bàn tay chụm lại trong tư thế cầu nguyện, khác hẳn chuối truyền thống. Ảnh: Facebook
Chuối bàn tay Phật được nhiều người ưa chuộng nhờ ý nghĩa may mắn, tâm linh và tượng trưng cho sự bình an. Ảnh: Xanh xanh Market
Chuối bàn tay Phật được nhiều người ưa chuộng nhờ ý nghĩa may mắn, tâm linh và tượng trưng cho sự bình an. Ảnh: Xanh xanh Market
Vì vậy, mỗi dịp Tết đến, chuối bàn tay Phật thường được tìm mua để trưng bày, đặt mâm ngũ quả. Ảnh: Facebook
Vì vậy, mỗi dịp Tết đến, chuối bàn tay Phật thường được tìm mua để trưng bày, đặt mâm ngũ quả. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, chuối bàn tay Phật có giá cao hơn so với chuối thường, dao động từ 79.000 - 100.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Trên thị trường, chuối bàn tay Phật có giá cao hơn so với chuối thường, dao động từ 79.000 - 100.000 đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook
Tính ra, mỗi nải chuối giá lên tới hàng trăm nghìn đồng. Ảnh: Facebook
Tính ra, mỗi nải chuối giá lên tới hàng trăm nghìn đồng. Ảnh: Facebook
Do nguồn cung hạn chế nên nhiều nhà vườn chỉ dám nhận đơn nhỏ lẻ, không đủ để đáp ứng cho các thương lái lấy số lượng lớn. Ảnh: Vietnamnet
Do nguồn cung hạn chế nên nhiều nhà vườn chỉ dám nhận đơn nhỏ lẻ, không đủ để đáp ứng cho các thương lái lấy số lượng lớn. Ảnh: Vietnamnet
Chuối bàn tay Phật có thời gian sinh trưởng tương đương nhiều giống chuối khác, nhưng cần chăm sóc tỉ mỉ hơn. Ảnh: Facebook
Chuối bàn tay Phật có thời gian sinh trưởng tương đương nhiều giống chuối khác, nhưng cần chăm sóc tỉ mỉ hơn. Ảnh: Facebook
Khi trổ buồng, người trồng phải theo dõi sát sao để các nải chuối phát triển đều, không bị gãy, cong lệch, đáp ứng nhu cầu trưng bày dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Facebook
Khi trổ buồng, người trồng phải theo dõi sát sao để các nải chuối phát triển đều, không bị gãy, cong lệch, đáp ứng nhu cầu trưng bày dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Facebook
Hoàng Minh (tổng hợp)
