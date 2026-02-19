Hà Nội

Cận cảnh cuộc sống thường nhật ở nơi lạnh nhất thế giới

Thế giới

Cận cảnh cuộc sống thường nhật ở nơi lạnh nhất thế giới

Vùng đất Oymyakon thuộc Nga được biết đến là vùng đất có người ở lạnh nhất trên thế giới.

An An (Theo ATI)
Theo All That Is Interesting, Oymyakon được biết đến là vùng đất có người ở lạnh nhất thế giới, chỉ có khoảng 500 cư dân thường trú. Nhà máy nhiệt điện của Oymyakon hoạt động suốt ngày đêm, với cột khói luôn bốc lên bầu trời mùa đông. Ảnh: Amos Chapple/Smithsonian.
Những khu rừng băng giá ở Oymyakon. Ảnh: Wikimedia Commons.
Oymyakon chỉ có một cửa hàng duy nhất để cung cấp nhu yếu phẩm cho vùng đất xa xôi lạnh giá này. Ảnh: Amos Chapple/Smithsonian.
Người đàn ông đi vào cửa hàng duy nhất ở Oymyakon. Ảnh: The Weather Channel.
Một đàn ngựa ở Oymyakon trong thời tiết lạnh giá. Ảnh: Flickr.
Người đàn ông sưởi ấm bên đống lửa trong ngày đông lạnh giá. Ảnh: Smithsonian.
Những người Yakut trong trang phục truyền thống. Ảnh: Wikimedia Commons.
Người nông dân Nicholai Petrovich đã xây một chuồng bò để bảo vệ đàn bò của ông khỏi bị chết cóng. Ảnh: Smithsonian.
Vào mỗi buổi sáng, chiếc máy kéo này được sử dụng để cung cấp than mới cho nhà máy nhiệt điện ở Oymyakon và dọn sạch tro than đã cháy từ ngày hôm trước. Ảnh: Smithsonian.
Xa lộ Kolyma nằm giữa Oymyakon và thành phố gần nhất, Yakutsk. Từ Oymyakon đến Yakutsk có thể mất khoảng hai ngày lái xe. Ảnh: Smithsonian.
Những ngôi nhà phủ đầy băng như thế này là cảnh tượng thường thấy ở đây. Ảnh: Smithsonian.
