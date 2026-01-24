Hà Nội

Sự thật bất ngờ về thành phố Abu Dhabi

Sự thật bất ngờ về thành phố Abu Dhabi

Thành phố Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.

Abu Dhabi là thủ đô và thành phố lớn thứ hai của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: FunWorldFacts.
Theo trang Enjoy Travel, Abu Dhabi là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới. Thành phố này đạt điểm rất cao về cảm giác an toàn khi đi bộ một mình. Ảnh: ET.
Nhiều trạm xe buýt ở Abu Dhabi được trang bị hệ thống máy lạnh để phục vụ hành khách. Trong cái nóng oi bức của Abu Dhabi, với nhiệt độ liên tục tăng cao, những trạm xe buýt có điều hòa này mang đến sự dễ chịu cho hành khách và người đi đường. Ảnh: Holidify.
Abu Dhabi nổi tiếng với các công trình kiến trúc độc đáo, trong đó có tháp nghiêng Capital Gate. Capital Gate là một trong những tòa nhà cao nhất thành phố. Ảnh: Holidify.
Máy ATM rút vàng (Gold to Go) đầu tiên trên thế giới được lắp đặt tại khách sạn sang trọng Emirates Palace ở Abu Dhabi. Ảnh: Holidify.
Ngành buôn bán ngọc trai từng là một trong những trụ cột của nền kinh tế UAE. Ảnh: ET.
