Căn bếp hơn 3m2 sắp xếp đỉnh cao khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Bất động sản

Căn bếp hơn 3m2 sắp xếp đỉnh cao khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Màu sáng kết hợp nội thất gọn gàng giúp không gian bếp 3,5m2 như rộng hơn, đủ chỗ nấu nướng, rửa bát, cắt gọt và lưu trữ thiết bị.

Hoàng Minh (theo QQ)
Trong các hội nhóm nội trợ, căn bếp nhỏ 3,5m2 của một cô gái trẻ (nickname @Vivian) đang "gây bão" mạng xã hội. Ảnh: QQ
Khu bếp nhỏ xinh nhưng đầy đủ chức năng, được bố trí theo hình chữ U. Thay vì để tủ lạnh trong bếp chật, cô di chuyển tủ ra ngoài cửa bếp. Ảnh: QQ
Bếp đặt cạnh tủ lạnh, hai bên là tủ lưu trữ. Một bên bếp hình chữ U có một mặt bàn tủ nhỏ. Máy rửa bát được lắp âm dưới bếp, mặt bàn trống thoáng. Ảnh: QQ
Để tránh nóng khi nấu vào mùa hè, gia chủ lắp một chiếc quạt điện nhỏ ngay cửa tủ bếp phía trên bếp. Ảnh: QQ
Bồn rửa đơn lớn, đặt đối diện cửa sổ. Không gian xung quanh luôn sạch sẽ. Ảnh: QQ
Phía trên còn có đèn chùm nhỏ tạo cảm giác dịu nhẹ. Góc cạnh ống khói được tận dụng lắp giá treo bát, dụng cụ bếp và gia vị. Ảnh: QQ
Đối diện bếp là bộ kệ đựng đồ dùng nhà bếp gồm lò vi sóng, lò nướng... Ảnh: QQ
Kệ treo tường, giỏ treo nhỏ biến mọi góc “chết” thành chỗ đựng đồ hữu ích. Ảnh: QQ
Căn bếp tuân theo nguyên tắc: đơn giản, sạch, sáng. Ảnh: QQ
